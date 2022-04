Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. "Mamma Mia", here they go again! Alter Schwede, diese Melodien sind unwiderstehlich und vor allem zeitlos. Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid selbst auf Tour wird es nie mehr geben – Tributeshows für ABBA schon. Sie zielen oftmals auf eine nahezu unheimliche Kopie der Originalkünstler ab. Andere setzen auf die Beschwörung des Geistes einer Ära und die Erweckung alter Energie für neue Fans. Der Crew von "Abbamania – The Show" gelingt in der gut besuchten Mannheimer SAP Arena beides.

Natürlich hängt die Reaktion auf die Darbietung von den Gefühlen gegenüber den Weltstars ab. Aber kein Besucher ist zufällig hier gelandet. Und niemand erwartet große Überraschungen. Dabei ist das Publikum erwartungsgemäß generationslos. Ergraute Fans von damals, begeisterte ABBA-Gold-CD-Hörer und die noch jüngere "Mamma Mia"-Generation huldigen den Songs, die sich ins kollektive Bewusstsein eingeschlichen haben.

Und dennoch haben "Waterloo", "Fernando", "Money, Money, Money" und wie die Ohrschmeichler sonst noch alle heißen auch nach einem halben Jahrhundert ihre Energie nicht verloren. Das gilt besonders für die Intros: Die choralen "Aahs", die "Dancing Queen" eröffnen oder die geschrammelte Gitarre von "Chiquitita" sind Markenzeichen. Das schrille Sample bei "Gimme Gimme Gimme" nicht zu vergessen, dem Madonna ihren Hit "Hung up" verdankt.

Foto: vaf

Ursprünglich hatten die Organisatoren geplant, die nach Eigenaussage größte ABBA-Tributeshow der Welt bereits vor zwei Jahren zum 40. Jubiläum des Erfolgsalbums "Super Trouper" auf die Reise zu schicken. Doch die geschlossenen Hallen haben auch diesen Unterhaltungstanker zum Schwanken gebracht. Der Vorteil für die Anhänger: In der Zwischenzeit feierten die Vier bekanntlich ihr Comeback. Ehrensache also, dass "Dont Shut me Down" vom unlängst veröffentlichten, zweifellos allerletzten Millionenseller der Gruppe den Nostalgietrip topaktuell abrundet.

Höchst sympathisch die Darbietungen der Alter Egos Ulrika Maria Gustafson als Agnetha und Maria Höglund als Anni-Frid. Sie halten während des Abends die Produktion auf gleichbleibend hohem Niveau. Vielleicht hätte man sich noch mehr Detailtreue und Vielfalt bei den Kostümen aus der glorreichen Epoche der Hitparadenstürmer gewünscht. Aber das ist wirklich nur eine Randnotiz eines rundum gelungenen Spektakels. Beide Sängerinnen besitzen kraftvolle Stimmen, respektieren das Lebenswerk der Originale jedoch genug, um es nicht mit Gewalt verbessern zu wollen. Saxofonist Ulf Andersson schließlich ist auf der Bühne das ABBA-Urgestein schlechthin.

Foto: vaf

Die Figuren von Björn alias Jonas Gideon und Benny alias Andreas Novak halten sich dezent im Hintergrund. Sie geben mit der talentierten Band "Waterloo" und dem London Symphonic Rock Orchestra unter der einfühlsamen Leitung von Hauke Wendt dem Klangfeuerwerk die musikalischen Leitplanken. Zwei Stunden in einer Glitzerwelt aus Fledermausärmeln und farbigen Stirnbändern lassen die momentan beklemmende Alltagswelt vergessen. Oder um es mit ABBA zu sagen: Thank you for the Music!