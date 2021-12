Ludwigshafen. (RNZ) Mit Frank Wedekinds skandalumwittertem Schauspiel "Lulu" gastiert das Residenztheater München auf der Kleinen Bühne im Pfalzbau. Lulu ist eine perfekte, höchst begehrenswerte Mischung zwischen Urwesen und Kunstfigur. Eine Kindfrau mit ungewisser Herkunft, der jeder Mann einen neuen Namen, eine neue Rolle zuweist. Und jeder Mann bezahlt seine Leidenschaft am Ende mit dem Tod, solange, bis Lulu selbst durch die Hände eines Lustmörders stirbt.

"Monstertragödie" heißt Wedekinds Stück im Untertitel. Monströs erscheinen hier vor allem die Männer, die sie zu domestizieren versuchen. Lulu entsteht in den Augen ihrer Betrachter, als Projektionsfläche spiegelt sie unerbittlich das Verhältnis der jeweiligen Gesellschaft zu Sex und Geschlechtlichkeit und sich selbst.

Am Münchner Residenztheater fragen sich der Regisseur Bastian Kraft und seine drei Darstellerinnen Liliane Amuat, Juliane Köhler und Charlotte Schwab, was genau das für Rollen sind, in die Lulu fortwährend schlüpft. Allerdings gilt es hier nicht nur den männlichen Blick auf die Frau, sondern umgekehrt auch die weibliche Sicht auf den Mann zu erforschen. Die Schauspielerinnen übernehmen zusätzlich zur Titelfigur sämtliche Männerrollen des Stücks. Auf verschiedenen Ebenen spielen sie mit der Erwartung der Zuschauer, machen Verwandlungen sichtbar und legen die Mechanismen von Rollenzuweisungen offen.

Info

Ludwigshafen, Freitag & Samstag, 3./4. Dezember, 19.30 Uhr, Theater im Pfalzbau. Kartentelefon 06 21/5 04 25 58, von 22 bis 37 Euro.