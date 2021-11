Ludwigshafen. (RNZ) Der junge Astor Piazzolla kam erst auf Umwegen zum Tango, aber als er 1955 in sein Heimatland Argentinien zurückkehrte, gründete er das Octeto Buenos Aires: zwei Bandoneons, zwei Violinen, ein Bass, Cello, Klavier und eine elektrische Gitarre.

Mit diesem Ensemble begann die Neuinterpretation des Tangos: Der Tango Nuevo, der die Harmonie des Tangos mit Mitteln des Jazz und Anleihen bei Igor Strawinsky und Béla Bartók bereicherte und sich musikalisch von der Neuen Musik inspirieren ließ.

Den Gegenbeweis zum Vorwurf, Piazzollas Tangos seien nicht im traditionellen Sinne tanzbar, liefert Luciano Padovani in seiner Choreografie "Piazzolla tango / en tus ojos". Padovanis Fantasie geht in dieser Produktion der italienischen Compagnia Naturalis Labor in Koproduktion mit dem Florence Dance Festival folgerichtig über die gewohnte Technik und Leidenschaft des Tangos hinaus und widmet sich feinfühlig der Künstlerpersönlichkeit Piazzollas.

Er zeichnet das Bild eines ruhelosen Komponisten, der von der irrealen Welt seiner inneren Musik aufgesaugt wird – ein Mann, der von seinen Obsessionen heimgesucht wird, erfüllt von dem Wunsch, vor sich selbst zu fliehen. Das Ensemble der Tänzer in ihren eleganten schwarzen Kostümen zeigt temperamentvolle, mitreißende Tangoszenen. Die Musik wird vom Cuarteto Tipico Tango Spleen live gespielt.

Info: Ludwigshafen, Mittwoch & Donnerstag, 3./4. November, 19.30 Uhr, Theater im Pfalzbau. Kartentelefon: 0621/5042558; ab 24 Euro.