Von Monika Frank

Ludwigshafen. "Effi Briest – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie", das letzte von vier Werkschau-Gastspielen des Schauspielhauses Hamburg, bescherte dem Theater im Pfalzbau am Ende der Festspiele Ludwigshafen noch einmal ein begeistertes Publikum im voll besetzten Haus. Intendant Tilman Gersch durfte aufatmen. Trotz der schwierigen Verkehrssituation durch das Hochstraßen-Fiasko in der Stadt war die Resonanz auf das gesamte Programm in diesem Jahr erfreulich groß. Grund genug, das Finale mit freiem Sektausschank und einem kleinen Feuerwerk auf dem Theatervorplatz stilvoll ausklingen zu lassen.

Ein ernsthafter Beitrag zum aktuellen Fontane-Gedenkjahr ist die 2015 uraufgeführte Hamburger Effi-Persiflage natürlich nicht, wohl aber die ehrlich gemeinte Würdigung eines Autors, der den Standesdünkel, die Doppelmoral und Ehrpusseligkeit seiner Zeit kritisch hinterfragte und die Auswirkungen dieser von Männern geprägten Welt auf das Leben der Menschen beschrieb.

Das Autoren- und Regie-Duo Clemens Sienknecht und Barbara Bürk schuf mit seiner als Radioshow mit viel Musik aufgepeppten Effi-Vereinnahmung ein Erfolgsformat, das inzwischen dank ähnlicher Zugriffe auf Anna Karenina und die Nibelungen zu einer ganzen Serie über "große Seitensprünge der Weltliteratur" geführt hat. Anke Grots Raum- und Kostümgestaltung orientiert sich am Stil der 1970er Jahre, als Schlaghosen, bunte Hemden und Wuschelkopf up to date waren. Im Tonstudio eines offenbar hart um seine Existenz ringenden Privatsenders sehen wir das Team von "Radio Briest" bei der Arbeit. Hier muss jeder in einer Person Rollenspieler, Sänger, Musiker, Ansager und Toningenieur sein, wobei die Frage offen bleibt, wer mehr Spaß an so viel lustvoll zelebriertem Multitasking hat, das sechsköpfige Ensemble – Yorck Dippe, Ute Hannig, Markus John, Friedrich Paravicini, Clemens Sienknecht und Michael Wittenborn – auf der Bühne oder die Zuschauer im Saal, die immer wieder ausgiebig Szenenapplaus spenden.

Den Sendefolgen entsprechend wird das ohnehin kurze Leben der armen Effi auf seine schicksalhaften Momente reduziert. Von der Verlobung und Vernunft-Ehe mit dem mehr als doppelt so alten Baron von Innstetten, über das flüchtige Liebesglück in den Armen des Majors von Krampas und das Duell mit tödlichem Ausgang für den Verführer, bis zur gesellschaftlichen Ächtung Effis, die bald nach der endlich gewährten Rückkehr ins Elternhaus stirbt.

Die im O-Ton wiedergegebenen Textpassagen werden jeweils nachgespielt und durch emotional passend erscheinende Gesangsstücke ergänzt. Da nährt sich die Komik dann oft schon aus der enormen Diskrepanz, wenn die steifen preußischen Fontane-Herren in Hippie-Kluft Balladen wie "Rollin in My Sweet Baby’s Arms" oder "Rider in the Rain" anstimmen und einen auf Desperado machen: "got a gun in my holster, got a horse between my knees". Der Witz ist hier stets mehr als doppelbödig. Die Parodie der Handlung und Figuren aus Fontanes Roman dominiert, darüber hinaus wird jedoch ebenso hemmungslos karikiert, was beim Radiomachen und im übrigen Showgeschäft Methode hat. Rundum ein kurzweiliges Vergnügen, dessen Wirkung leider so rasch verpufft wie die in den Nachthimmel aufsteigenden Leuchtraketen des Feuerwerks im Anschluss an die Aufführung. Fontane spielen ist gut, Fontane lesen ist besser!