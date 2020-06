Ludwigshafen. (sal) Das Festival des deutschen Films, das letztes Jahr 120.000 Besucher auf die Ludwigshafener Parkinsel gelockt hatte, war in Corona-Zeiten so nicht zu retten. Bis auf den letzten Platz gefüllte Kinozelte und gut besetzte Bierbänke gehören (vorläufig) der Vergangenheit an. Doch noch ist nicht alles verloren, denn die Organisatoren wollen dem cineastischen Publikum zum ursprünglich vorgesehenen Termin, also vom 26. August bis 13. September, neben der Online-Ausgabe "Dahääm/ At Home" ein besonderes Programm in Form eines großzügigen Open Air-Kinos präsentieren. "Wir tun das, um den vielen enttäuschten Freunden unseres beliebten Filmfestivals wenigstens einen kleinen Ersatz zu bieten", erklärte Intendant Dr. Michael Kötz.

Der Antrag auf Genehmigung für ein Open Air Kino mit zwei Leinwänden liegt dem Stadtvorstand von Ludwigshafen inzwischen vor; er folgt den aktuellen Hygiene-Standards. Zudem hat die Open Air-Variante einen großen Vorteil: Wer Angst hat, sich in einem klimatisierten Kino über Aerosole mit Covid-19 anzustecken, kann an der frischen Luft einigermaßen sorglos sein. Die beiden Open Air Kinos werden auf der Parkinsel ohne feste Wände gebaut und seien damit optimal durchlüftet, so die Veranstalter. Regenwetter könne dem Open Air Kino nicht viel anhaben, denn ein Großteil der Sitzplätze wird – wenn auch in luftiger Höhe von acht Metern im Giebel – überdacht sein, bei offenen Seitenwänden.

Neben den Vorführungen in der Open Air-Variante wird es unter dem Titel "Festival des deutschen Films 2020 – Dahääm/ At Home" ein umfangreiches Programm auf der Website des Festivals geben. Gezeigt werden Publikumslieblinge früherer Filme und Höhepunkte der letzten Jahre. Die Filme werden in einem Wettbewerb laufen, bei dem das Publikum mit Abstimmung unmittelbar nach dem Streaming der Filme entscheidet, welcher der Filme den diesjährigen Sonderpreis "Rheingold Extra" gewinnt.