Von Franz Schneider

Leider werden wir auch nach der Lektüre nicht sehr viel über Mohamed Yehdhih Ould Breideleil wissen. Doch der unlängst verstorbene engagierte Schriftsteller und Publizist, Jahrgang 1944, der in Frankreich studierte, um danach wieder in seine Heimat Mauretanien zurückzukehren, war eine der eindringlichsten Stimmen seines politisch oft sehr unruhigen Landes. Nun kann man sie auch auf Deutsch vernehmen. Der gewöhnlich auf indische Literatur spezialisierte Heidelberger Draupadi Verlag gab dem ebenso in Heidelberg lebenden Übersetzer Helmut Wüst die Möglichkeit, zwei maurische Geschichten zu veröffentlichen.

Im Original sind sie auf Französisch, und es liest sich faszinierend, wie Mohamed Yehdhih Ould Breideleil darin die Macht der Wüste mit französischem Esprit konfrontiert. Nach Aoueïliyène benennt er die eine seiner beiden Erzählungen. Denn so heißt ein Mann, der nach dem Tod seines Vaters und seiner Frau nur noch mit seiner Tochter in der Wüstenregion des nördlichen Mauretanien im Grenzgebiet zu Algerien um sein tagtägliches Überleben kämpfen kann. Ob ihm das gelingt, hängt von seinen Kamelen ab. Sie liefern ihm ihre Milch als Hauptnahrungsmittel, aber dafür wandert er mit ihnen über die Dünen ständig auf der Suche nach einer Wasserstelle, die seine Kamel auch benutzen können. Den Verhaltensweisen seiner Tiere ist er bedingungslos unterworfen. Bewusst meidet er andere Menschen, vor allem deren Häuser. Nur dem Marabu, einer politisch-religiösen Autorität, begegnet er. Da Aoueïliyènes Leiden und Kampf immer dramatischer werden, wagt es der Erzähler, ihn zuletzt mit den Elenden Victor Hugos zu vergleichen.

In der zweiten übersetzten Erzählung, "Herdenwanderung im Zemmur", der nördlichsten und größten Region Mauretaniens, nimmt der Autor selbst teil an der jährlichen Wanderung der Nomaden in den Süden des Landes, um der Dürre zu entfliehen. Ein bisweilen sehr spannender und atmosphärisch dichter Bericht wurde daraus. Er handelt davon, wie die Hirten bis zur völligen Erschöpfung nach Brunnen suchen, um dort in aufwendiger Prozedur ihre Kamele zu tränken. Dabei gelangen Mohamed Yehdhih Ould Breideleil auch in kurzen Sätzen und Dialogen Porträts von Menschen, die die Gesellschaft ihrer Kamele jener mit ihresgleichen vorzuziehen scheinen: "Ich wurde bei ihnen geboren und habe sie nie in meinem Leben verlassen", bekennt einer der Nomaden.

Vielleicht ist diese Einsicht, wie sich das Verhältnis von Mensch und Tier in extremen Situationen umkehren kann, eine der wichtigsten Eindrücke, wenn man das schlanke Buch wieder aus der Hand legt – glücklich, jetzt nicht tagelang Wasser suchen zu müssen.

Info: Mohamed Yehdhih Ould Breideleil: "Von Menschen und Kamelen". Übersetzt und herausgegeben von Helmut Wüst. Draupadi Verlag, Heidelberg 2021, 154 Seiten, 14,90 Euro.