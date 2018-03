Von Franz Schneider

Mannheim. Im Jahr 2012 erhielt sie den Mannheimer Schillerpreis. Aber nicht nur deshalb wurde die im Oktober 2017 verstorbene Literaturwissenschaftlerin und Autorin Silvia Bovenschen zum Anlass für den Auftakt von "lesen.hören 12", dem Festival für die Gemeinschaft der Lesenden.

Auch ist Bovenschen schön zu lesen, über sie zu schreiben jedoch nicht so einfach, denn Selbstkontrolle des Stils drängt sich einem sofort auf, war sie selber doch oft dabei, eigene Wendungen und Sätze zu kreieren, um Phrasen zu zerstören. So wurde der Abend in der Alten Feuerwache, mit der Begrüßung von Oberbürgermeister Peter Kurz und quirlig eingeführt von Insa Wilke, zu einem Ereignis für "ergiebige Freunde" und "ehrbare Befrager", ironische Sprachschöpfungen aus Bovenschens Texten.

Ganz unironisch studierte diese bei Adorno, wechselte der Schönheit der Bücher wegen zur Germanistik, entwickel-te sich zur Ikone eines ästhetischen Feminismus, bereicherte diesen durch "die imaginierte Weiblichkeit", bedachte "Idiosynkrasien", gab sich in Texten "übermütig unzeitgemäß" und wurde nach Frankfurter Lehrtätigkeit sowie Umzug nach Berlin Autorin von Erfolgsbüchern wie "Älter werden. Notizen".

Breit aufgestellt, gab es bei "lesen.hören 12" etwas aus allem. Auf der Bühne verteilte Moderatorin Wilke auf die eine Seite die Autorin Angela Steidele, der der literaturwissenschaftlich-feministische Aspekt oblag, und Frank Witzel, den Erfinder der RAF durch einen manisch depressiven Teenager im Sommer 1969, der nur über Bovenschen sprechen wollte.

Gegenüber platzierte man den Feministen und "Tomboy"-Autor Thomas Meinecke, der das Publikum mit anglizistisch gesättigtem "Feminist Camp"-Jargon irritierte. Daneben als Star Hannelore Hoger, die Schmuckstückchen aus Siliva Bovenschens Erlebnis- und Beobachtungsuniversum offerierte, wie den so putzig gehaltenen Bericht vom Besuch des Prüfungsprofessors am Krankenbett, in dem der multiplen Sklerose wegen Bovenschen lange verweilen musste.

Wenn der Eröffnungsabend als Titel das Bovenschen-Zitat "Was mich in der Welt hält, das ist die Liebe" gewählt hat, bleibt Intimes nicht aus, zumal sie selbst über ihre Liebe zur Malerin Sarah Schuman spöttisch geschrieben hat. So mokierte sich Bovenschen, die aus großbürgerlichem Haus stammte und auch im Latzhosenfrauengruppenmilieu ihr Dior-Kostüm trug, über der Freundin Haushaltsführung ohne Untertassen, aber dafür mit Dessertzwang. Das kam beim Publikum spannender herüber als Diskussionen darüber, welchen Einfluss die weltberühmte amerikanische Gender-Philosophin Judith Butler in Deutschland noch gehabt hätte, wäre Bovenschens Karriere akademischer verlaufen.

Zum Glück gab es O-Töne der Gewürdigten: So vernahm man ihre Ausführungen zur Unsinnigkeit der Frauenfrage wie auch über die Klischees zur Rezeption von 1968 als Kostproben stilbewussten Denkens und Sprechens.