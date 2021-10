Von Ingeborg Salomon

Leimen. Gauangelloch. Wenn Youssouf Atacora (genannt Youss) malt, wird mit Farbe geklotzt und nicht gekleckert. Seine Bilder, die ab Sonntag in der Bettendorffschen Galerie im Schlossgarten in Gauangelloch zu sehen sind, zeigen eine expressive Farbigkeit und einen recht eigenwilligen, unverwechselbaren Stil. Der Künstler bezeichnet diesen als "réalisme stupide" oder "La folie du réal", auf Deutsch: der Wahnsinn des Realen. Seine Arbeitsweise beschreibt der aus Benin stammende Maler so: "Ich male spontan, ich lasse das Malen seinen Lauf nehmen. Mein Stil enthält viel Fantasie und ein paar Mysterien des Lebens".

Bereits 2018 wurde die Bettendorffsche Galerie, die auf zeitgenössische afrikanische Kunst spezialisiert ist, auf diesen ungewöhnlichen Maler aufmerksam und organisierte eine Ausstellung – die erste in Deutschland. Nun ist Youss Atacora zurück mit Werken, die in den letzten drei Jahren entstanden sind. Darunter sind viele Porträts von Menschen, deren Leben ihn berührt, etwa ein Bildnis von Thomas Sankara, der im Widerstand gegen die Neokolonialisierung eine wichtige Rolle gespielt hat. Noch heute wird der 1987 ermordete ehemalige Präsident Burkina Fasos in Afrika sehr verehrt, vor allem von Jugendlichen. Auch Nelson Mandela, Südafrikas bekanntester Vorkämpfer gegen die Apartheid, ist im Bild vertreten, ebenso wie Popikone Michael Jackson und Pablo Picasso.

Sie alle sind für Youss Atacora unsterblich, er bekennt sich zur Lebensphilosophie Rastafari; deren bekanntesten Vertreter, den Musiker Bob Marley, hat er selbstverständlich auch porträtiert. Atacora ist geprägt von der Geschichte Afrikas, sein Bild "Taata somba" zeigt die traditionellen Häuser der Volksgruppe der Somba, die im Nordwesten Benins leben. Ihre Architektur ist so faszinierend, dass sie auch ein Reiseziel für Touristen in Benin ist.

Geboren ist Youss Atacora 1988 in Djougou, einem Dorf am Fuße des gleichnamigen Atacora-Gebirges. Er fängt früh an zu malen, bekommt einen Preis als bester Zeichner seines Departements und verlässt die Schule. In der Hauptstadt Cotonou beginnt er seine künstlerische Laufbahn, ganz als Autodidakt, da es eine Kunstausbildung in Benin nicht gibt. In seiner Heimat, aber auch in Ghana, Burkina Faso und der Demokratischen Republik Kongo wurden seine Werke bereits gezeigt. Die Bettendorffsche Galerie möchte den Künstler auch bei uns bekannt machen.

Info: "Youss Atacora – Réalisme stupide", bis 19. 12. in der Bettendorffschen Galerie in Gauangelloch; Vernissage ist am Sonntag, 10. Oktober, von 12 bis 15 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung mit Nachweis sowie Maskenpflicht und Abstand in den Räumen.