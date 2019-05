Von Olivia Kaiser

Mannheim. Reibeisenstimme, blonde Wuschelfrisur, das Hemd einen Tick zu weit aufgeknöpft, darüber ein extravagantes Sakko - so kennen ihn seine Fans und sie werden nicht enttäuscht, als Rod Stewart leichten Schritts auf die Bühne der SAP-Arena tänzelt. Über riesige LED-Leinwände flimmern bunte Bilder. Bei dem Song "Some Guys Have All The Luck" passenderweise ein Roulette-Tisch und das Flamingo Hilton in Las Vegas. Schnell wird klar: Auch mit 74 Jahren hat "Rod the Mod" nichts von seinem Charme und Elan eingebüßt.

Gut gelaunt begrüßt er seine etwa 5000 Fans in Mannheim - die bei weitem nicht nur weiblich sind. Ganz vorn feiert eine Gruppe "Celtic Glasgow"-Anhänger ausgelassen. Stewart, dessen Vater aus Schottland stammt, ist leidenschaftliche Fan des Fußballclubs. Mit "You’re In My Heart" hat der Sänger dem Club ein musikalisches Denkmal gesetzt. Natürlich singt er den Song an diesem Abend.

Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern und höchsten Auszeichnungen, darunter ein Grammy, gehört Rod Stewart zu den erfolgreichsten Sängern seiner Zeit. Das Konzert ist ein Best-Of seines künstlerischen Schaffens aus sechs Jahrzehnten. "Tonight’s The Night", "Tonight I’m Yours", "Forever Young" oder auch "Rhythm Of My Heart" - ein Hit jagt den nächsten. Die Songauswahl zeigt die beeindruckende Vielseitigkeit des Künstlers, der in der Sechzigern Soul und Blues für sich entdeckte. Rod Stewarts unverkennbare Reibeisenstimme ist wie geschaffen für die Musik. Seine Version von Ellington Jordans "I’d Rather Go Blind", bei der die Bühne dunkel bleibt und nur ein Lichtkegel auf den Sänger gerichtet ist, markiert einen der Höhepunkte des Konzerts. Doch auch den Synthi-Pop der Achtziger Jahre beherrscht er, wie "New Turks" zeigt.

Begleitet wird der britische Sänger von einer grandiosen Band und einer Formation aus sechs Frauen, die in sexy Mini-Kleidern nicht nur als Background-Sängerin agieren, sondern an Violine, Harfe und Trommel auch für die keltischen Show-Elemente zuständig sind. Zwischendurch verlässt Rod Stewart zwar immer wieder kurz die Bühne, um die Garderobe zu wechseln und wohl auch, um kurz zu verschnaufen. Aber dann schlägt die Stunde der Musiker, deren Klasse bei diversen Saxofon-, Gitarren- und Schlagzeug-Soli zutage tritt.

Etwas fürs Herz gibt es dann beim Akustikteil mit Liebesliedern wie "Have I Told You Lately" "I Don’t Want to Talk About It" oder "The First Cut Is The Deepest". "Das hat auch Van Morrison gesungen, aber meine Version ist 100 Prozent besser", erklärt Stewart augenzwinkernd. Und gar stimmgewaltig ist die Version. Dass der achtfache Vater nach einer Schilddrüsenkrebs-Operation im Jahr 2000 das Singen noch einmal neu lernen musste, hört man ihm heute nicht an.

Dann dreht er wieder auf. Der 74-Jährige rockt agil über die Bühne, schwingt den Mikrofonständer und wackelt auch schon mal mit dem Hintern. Wenn Rod Stewart singt: "Do Ya Think I’m Sexy?" ist das nicht peinlich, sondern dann tanzen alle mit. Von der Decke regnet es dabei viele bunte Luftballons. Als der Ozean über die Leinwand flimmert, weiß jeder in der Halle: Es ist Zeit für "Sailing". Fast schon andächtig singen die Fans die Hymne mit. Bei der Zugabe "Baby Jane" hält es dann aber keinen mehr auf dem Stuhl.

