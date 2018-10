Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Sinnlichkeit und Intellektualität reichen sich hier die Hand. Sie tun das sehr innig, nirgends arrogant oder abgehoben. Mit rund 100 Exponaten erforscht das Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg die kulturgeschichtlichen Entwicklungslinien seit der Romantik. Dank zahlreicher kostbarer Leihgaben und der Schätze aus eigenem Bestand stoße das Haus in die "Champions League" vor, sagt Museumsdirektor Frieder Hepp über das ambitionierte Projekt. Kein werbendes Wortgeklingel, seine Behauptung hat Substanz. Von diesem Sonntag an kann das jeder selbst in der Sonderausstellung "Unwirklichkeiten - Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso" überprüfen. Man ist dazu eingeladen, in Traumbildern oder Bilderträumen zu versinken.

Dagmar Hirschfelder, die neue Chefin der Abteilung Gemälde und Grafik des Museums, sowie ihr deutsch-kanadischer Kollege Hans-Günther Schwarz können als Kuratoren nicht nur mit großen Namen von Böcklin über Kirchner und Nolde bis zu Pechstein, Picasso oder Stuck auftrumpfen, sie überraschen auch mit spannungsreichen Dialogen und Konfrontationen der Arbeiten.

Indem sie die brave Chronologie der Kunstgeschichte vermeiden, schaffen sie völlig neue Zusammenhänge, zum Teil verblüffend, aber bei näherer Betrachtung ausgesprochen schlüssig. Da kann man von den geradezu mondsüchtig machenden Nachtstücken der Romantiker einen gedanklichen Brückenschlag zu Siegmund Freuds Traumdeutung wagen oder beobachten, wie Wald- oder Landschaftsidyllen wenige Generationen später in der antinaturalistischen Malerei zu reinen Flächen, Farben und Linien mutieren. Abstraktion total.

Von der Sammlung Würth ausgeliehen: Pablo Picassos "Mann mit Schwert" (1969).

"Ein Neues habe ich gefunden: Die wahre Kunst ist Unwirklichkeit üben." Für Lovis Corinth (1858-1925) war diese Erkenntnis das "Höchste", wie er in seinem Tagebuch notierte. Das Zitat wurde zum Leitgedanken der in fünf Kapitel gegliederten Ausstellung. Es ziert gleich den ersten Raum, in dem die "Symbolisierung der Landschaft" untersucht wird. Caspar David Friedrichs kleinformatige "Nebelschwaden" (um 1820), die aus der Hamburger Kunsthalle ausgeliehen wurden, versetzen den Betrachter in die reinste Melancholie, während Max Pechsteins kraftvolle "Ernte" (1922) in ihrer Reduktion auf starke Farbkontraste auf die geistige Essenz der Naturempfindung setzt.

Dieses Meisterwerk zählt zu den sechs Leihgaben, die der Mäzen und Freundeskreischef Manfred Lautenschläger dem Kurpfälzischen Museum zur Verfügung gestellt hat. Auch Pechsteins "Hafen" (1911) oder Kirchners "Gelbe Tulpe mit Bubu de Montparnasse" (1918) stammen aus der Sammlung des MLP-Mitbegründers. Sie demonstrieren, wie Expressionismus und Kubismus Wirklichkeitserfahrungen zu verdichten verstanden. Das Hafen-Gemälde entführt den Betrachter nach Nidden an der Kurischen Nehrung, wo sich Thomas Mann später ein Sommerhaus errichten ließ, während Kirchners Arbeit auf ganz andere Weise literarisch konnotiert ist, weil dieses Werk auf den Titel des französischen Erfolgsromans von Charles-Louis Philippe anspielt.

> Die neue Sonderausstellung "Unwirklichkeiten - Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso" wird im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg (Hauptstr. 97) bis zum 17. Februar 2019 gezeigt. Eröffnung an diesem Sonntag, 11 Uhr. > Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, montags geschlossen, auch am 24., 25. und 31. 12. sowie am 1. 1. ist das Haus geschlossen. > Katalog: Der anspruchsvolle und großzügig bebilderte Katalog wurde von den Kuratoren Dagmar Hirschfelder und Hans-Günter Schwarz verfasst, Herausgeber ist Museumsdirektor Frieder Hepp. Erschienen ist der Band im Heidelberger Wunderhorn-Verlag, 248 S., Großformat, 29,80 Euro. Info: www.museum-heidelberg.de

Das Universalgenie Carl Gustav Carus (1789-1869), der als Naturforscher und Arzt zum Wegbereiter der Psychoanalyse wurde, hat seine "Erinnerung an Rom" in einer Weise geölt, als hätte er den Renaissance-Meistern und Caspar David Friedrich über die Schulter geschaut.

Neuen Mythen begegnet der Betrachter im "Zauberwald" (1893) von Franz von Stuck - ein Gemälde, das mit seiner erotischen Pikanterie auch den Bühnenbildner einer "Sommernachtstraum"-Inszenierung inspirieren könnte. Auf ganz andere Weise erhitzend wirkt die Landschaft auf Carl Rottmanns "Abendrot mit dem Apollotempel" (um 1848). Das klirrend-flirrende "Polareis" (1928) des skurrilen Malerpoeten Joachim Ringelnatz sorgt stante pede für Abkühlung.

Ernst Fries oder Walter Leistikow, Käthe Kollwitz oder Willi Baumeister, Max Ernst oder Fernand Léger - die "Unwirklichkeiten" warten mit lauter wirklichen Höhepunkten auf. Einen weiteren markiert Pablo Picassos "Mann mit Schwert" aus dem Jahr 1969, ausgeliehen wurde seine kubistische Dekonstruktion von der Sammlung Würth. Auf dem Gemälde, das auch Ausstellungsplakat und Katalog ziert, gewinnen Farbe, Form und Ornament eine ganz besondere Magie - losgelöst von jedweder Realität. Das theoretische Gerüst dieser Arbeitsweise erkannte der Dichter Gottfried Benn schon in der expressionistischen "Wirklichkeitszertrümmerung". Sie kann bewusstseinserweiternd wirken. Mit der Heidelberger Romantik fing alles an. Eine These, die mit dieser Ausstellung belegt wird.