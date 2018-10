Von Heide Seele

Heidelberg. Die Aula der Neuen Universität war mal wieder bestens besetzt. Erneut ein Indiz für die Treue des Freundeskreises des Kurpfälzischen Museums Heidelberg (KMH), der hier traditionsgemäß seine Jahresfeier abhält. Die instrumentale Umrahmung der Heidelberger Musikgruppe "I Ciarlatani" mit Kompositionen des 16. Jahrhunderts aus Deutschland und Italien garantierte dabei einen stilvoll-dezenten Rahmen und traf bei den Besuchern auf ein positives Echo.

Überhaupt war die Veranstaltung perfekt durchgestylt, denn Musik und Ansprachen hielten sich die Waage. Zum Beginn hatte Mäzen Manfred Lautenschläger in seiner fundierten Rede auf die derzeitige Ausstellung des Museums über das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso hingewiesen, die im Anschluss besichtigt werden konnte. Sie trägt den Titel "Unwirklichkeiten" und ist als spektakulär einzustufen, da sie viele international wichtige Leihgaben aus Museums- und Privatbesitz präsentiert. Lautenschläger erwähnte dabei das "Dreigestirn der Heidelberger Romantik" mit Fohr, Fries und Rottmann und verwies zugleich auf Werke des italienischen Futurismus (unter anderem von Giorgio Chirico, Ivo Panaggi oder Bruno Tano), die, aus der Fondazione Carima in Macerata in den Marken stammend, ebenfalls in der schönen Ausstellung vertreten sind.

Damit schlug der großherzige Mäzen, der auch selbst Bilder sammelt, den Bogen von Heidelberg nach Italien und wieder zurück, wobei Italien wohl immer noch als magisches "Sehnsuchtsland" einzuordnen ist. Sowohl dem Freundeskreis als auch dem KMH attestierte er ein internationales Denken und zeigte sich glücklich darüber, dass Dr. Cecilie Hollberg, die Direktorin der Galleria dell’ Accademia di Firenze, die vom Deutschlandfunk als "Herrin des David" bezeichnet wird (die originale Statue von Michelangelo ist wohl das berühmteste Stück der Sammlung), für den Festvortrag gewonnen werden konnte. Seit August 2015 leitet die Tochter eines in Rom tätigen Militärattachés die in der ganzen Welt berühmte Galleria in Florenz, das - abgesehen von den den dortigen Uffizien - bedeutendste Museum Italiens.

Die zupackend wirkende Kunsthistorikerin schöpfte in ihren Ausführungen aus dem Vollen, und jedem wurde bewusst, wie eng verbunden sie mit ihrem Beruf und den damit einhergehenden Aufgaben ist. Ihre Doktorarbeit hatte sie 2000 über "Deutsche in Venedig im späten Mittelalter" geschrieben, und sie verstand es, ihre hohe Motivation den Zuhörern in Heidelberg deutlich vor Augen zu führen.

Mit einem "Blick hinter die Kulissen" servierte sie zugleich einige Erkenntnisse über die Museumsreform in Italien und stapelte wohl nicht zu hoch, als sie die "Herkulesaufgaben" erwähnte, die sie in diesem Zusammenhang zu lösen hat, denn sie soll das ihr anvertraute Haus in Florenz an die hohen Erwartungen des 21. Säkulums heranführen und die Museen in Italien auf Vordermann bringen "Es gibt also viel zu tun" resümierte sie.

Wie mühsam und schwer dies ist, ließ sie durchblicken, denn 42 Prozent des Personals fehlen ihr. Sie verfügt über keine Verwaltung und wartet noch immer auf eine "Personalhoheit". Seit letztem Jahr hat sie die erste legale Homepage und freut sich über die steigende Zahl von Besuchern, von denen viele vor allem wegen der hier zu sehenden kostbaren Goldgrundmalereien kommen. Derlei Details erfährt man sonst kaum. All diesen Widerständen zum Trotz sagte sie: "Ich bereue nichts". Seit 2015 ist sie Leiterin der Accademia.

Im Anschluss an den gehaltvoll-informativen Vortrag zog die Festgesellschaft ins Kurpfälzische Museum und feierte bis nach Mitternacht. Für gute Stimmung sorgten auch hier die in Heidelberg bestens bekannten "Ciarlatani", sowie der Akkordeonspieler Laurent Leroi und das Salontrio "Belle Epoque" im Großen Salon, wobei sich alle in Bestform zeigten.