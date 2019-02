Die 1960 geschaffene Plastik "Blatt" von Brigitte Matschinsky-Denninghoff ist eines der Exponate der Ausstellung über Bildhauerinnen in der Kunsthalle Vogelmann. Foto: Kai-Annett Becker, Landesmuseum

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Ausstellung "Bildhauerinnen. Von Kollwitz bis Genzken" ist eine der ambitioniertesten, seit es die Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn gibt - und sie ist zugleich die erste überhaupt, die die Thematik "Frauen als Bildhauerinnen" aufgenommen hat und deren Entwicklung in Deutschland überhaupt umfassend dokumentiert.

Seit 2015 arbeiten drei Museen gemeinsam an dem Projekt, Kooperationspartner der Städtischen Museen Heilbronn sind das Gerhard-Marcks-Haus und das Museum Böttcherstraße in Bremen; dort wird die Heilbronner Ausstellung dann im Sommer gezeigt. Genau 100 Exponate sind in Heilbronn zu sehen, Leihgeber sind unter anderem die Alte und die Neue Nationalgalerie Berlin, das Käthe-Kollwitz-Museum Köln, die Kunsthallen Karlsruhe, Mannheim und Bremen sowie private Leihgeber. Einige Werke kamen auch aus den Archiven der Künstlerinnen.

Die "unweiblichste aller Künste", wie man die Bildhauerei in der Vergangenheit bezeichnete, ist inzwischen sehr weiblich geworden. Das hat allerdings - geht man von der Bildhauerei der Antike aus - mehr als 2000 Jahre gedauert. Noch im vorletzten Jahrhundert war "Bildhauerin" zu sein eine Herausforderung an die Gesellschaft, oft von persönlicher Tragik umschattet und nur dann beachtet, wenn etwa "Frau" einen Mann porträtierte.

All das macht die Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann auch dank ihres chronologischen Aufbaues nachvollziehbar. Sie zeigt erste Vorgängerinnen, dann Pionierinnen wie Käthe Kollwitz oder Clara Westhoff-Rilke, und holt viele Bildhauerinnen aus dem Schatten der männlichen Kollegen heraus, beispielsweise die ersten international beachteten Ausnahmen wie Renée Sintenis oder Emy Roeder oder die heute sehr erfolgreichen Rebecca Horn und Isa Genzken.

Ein paar Wochen nach der Eröffnung der Ausstellung ist nun auch der Katalog dazu erschienen, für Arie Hartog von den Bremer Museen ein guter Grund, nach Heilbronn zu kommen und bei der Vorstellung noch einmal darauf hinzuweisen, dass man hier erstmals "die Weite des Feldes" sehen kann. Aber auch um dazu aufzufordern, sich "mit der Vielfalt zu beschäftigen.

Das schwere, große und zweisprachige Werk (39 Euro) ist mehr als ein Katalog, es ist auch dank einer Fülle von Essays, die teilweise auf neuester wissenschaftlicher Forschung beruhen, eine Dokumentation der Geschichte der Bildhauerinnen und damit auch des Feminismus in der Kunst. Den vernachlässigten Stand und Status den sie, bis auf prominente Ausnahmen, oft auch heute noch haben, zeigt sich auch darin, dass sie kaum gesammelt werden; dementsprechend sind auch die "Marktpreise".

Nacherlebbar wird auch, dass viele Bildhauerinnen einen langen Atem und vor allem Anlauf für ihre Kunst brauchten, da sie oft genug in der Rolle der Frau hinter ihren ("Künstler")-Männern zurücktraten, während die Bildhauerinnen heute zeigen, dass sie genauso "monumental" wie Männer sein können, sie sich freigekämpft und einen eigenen autonomen Stil entwickelt haben. So hat die Ausstellung vieles zu bieten: neben Kunstanschauung und Kunsterlebnis auch Entdeckungen und die Chance, auch die letzten Vorurteile in der Mottenkiste abzulegen.

Info: "Bildhauerinnen. Von Kollwitz bis Genzken" in der Kunsthalle Vogelmann Heilbronn, Allee 28, geöffnet dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 19 Uhr. Infos zum umfangreichen Begleitprogramm unter www.museen-heilbronn.de