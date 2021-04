Von Matthias Roth

Was können die Frauen dafür, dass ihnen die Männer nachlaufen? Lulu in Alban Bergs Oper tut natürlich naiver, als sie ist, wenn sie sowas in den Raum stellt. Selbst wenn sich die Männer ihretwillen umbringen, sagt sie: "Das setzt meinen Wert nicht herab." Lulu, versteht das Spiel mit dem Feuer, und die Männerherzen entbrennen schnell für sie. Selbst Frauen dreht sie um 180°: Die (finanziell) abgebrannte Gräfin Geschwitz geht für sie ins Gefängnis und erhofft sich Liebeslohn dafür in der Zukunft. Lulu schießt scharf mit den Waffen einer Frau, aber auch mit richtigen Pistolen. Sie manipuliert, mordet und …

... wird schließlich selbst ermordet, aber das erfährt man nicht mehr in der Heidelberger Neuproduktion dieser Oper, die nun als einmaliger Live-Stream gezeigt wurde und im Theater Premiere haben soll, wenn es die Pandemie-Regelungen wieder erlauben. Hier wird das Werk in seiner Fragmentfassung gezeigt, vom dritten Akt also nur eine kurze Szene. Alban Berg starb vor der Vollendung, 1935. Erst Friedrich Cerha hat den letzten Akt nach Bergs Skizzen vollendet: 1979 wurde diese komplettierte Fassung unter Pierre Boulez in Paris uraufgeführt und seither oft gespielt. Allerdings bedeutet die volle dreiaktige "Lulu" einen enorm viel größeren Aufwand, da es der letzte Akt nicht nur musikalisch wirklich in sich hat. Es wird daher oft auf diesen Akt verzichtet.

Doch auch die unvollendete Fassung ist nicht schwächer als die vervollständigte. Da derzeit sowieso kein groß besetztes Orchester spielen darf, musste man ohnehin auf eine Bearbeitung für Kammerorchester zurückgreifen, die Eberhard Kloke bereits 2007 erstellte. Die Musik wirkt so klanglich schärfer, kontrastreicher und spiegelt erstaunlicherweise die zum Teil dem Zirkusmilieu entlehnten Figuren in ihrer grotesken Überzeichnung fast besser als die opulente Instrumentation der Originalpartitur (die auf der anderen Seite sehr viel differenzierter ist und die Charaktere feiner zeichnet). Aber am heimischen Laptop machte diese Einstudierung unter dem Dirigat von GMD Elias Grandy ordentlichen Effekt – wie das im Theater sein wird, muss man abwarten.

Die Inszenierung von Axel Vornam, Intendant in Heilbronn, hielt sich dagegen mit grellen Effekten eher zurück, gestaltete fast konservativ, sehr genau nach dem Textbuch und bis in die filmischen Sequenzen zur "Filmmusik" hinein an die Vorgaben des Librettos. Das ist kein Fehler und tut diesem sowieso krassen Stück nach Frank Wedekind keinen Abbruch, dessen Textgrundlagen in einer Epoche entstanden, die man durchaus als hysterisch, in jedem Fall aber als überspannt bezeichnen könnte.

Die allgemeine gesellschaftliche Nervosität und Gereiztheit kühlt sich im blauen Licht des Bühnenrunds (Tom Musch) nicht ab, in dem ein wundervolles rotes Ledersofa steht: Dieses bildet das Zentrum der Aufführung. Auch Kostüme und Masken (Cornelia Kraske) sind von erlesenem Geschmack, aber natürlich spiegelt sich die Exaltiertheit der Zeit vor allem in den Darstellern.

Allen voran in der zwischen kraftvollem Sirenensopran und zynischem Lyrismus sehr gekonnt changierenden Sopranistin Jenifer Lary, einem bemerkenswerten Neuzugang im Heidelberger Opernensemble. Ihre Lulu ist sängerisch ebenso wie als Bühnenerscheinung von hohem Format. Dabei gibt sie der Rolle neben den Zügen der Männerfresserin auch einen Stich von überragender Intelligenz, der zeigt, dass sie ihren freiwilligen Opfern einfach auch intellektuell überlegen ist: Sie wickelt sie um die Finger, ohne dass sie es merken. Insofern wäre der dritte Akt freilich umso interessanter gewesen, wo sie ja schließlich selbst zum Opfer wird. So endet diese "Lulu"-Inszenierung mit der Titelheldin auf dem Gipfel ihres Erfolges - die steile Abfahrt kennt oder ahnt man.

Corby Welchs Alwa hatte trotz fülligen Tons stets Feinsinn und Nuancenreichtum: Respekt! Katarina Morfa als Gymnasiast und Zlata Khershberg als Gräfin Geschwitz, James Homan als Dr. Schön, Wilfried Staber als Schigolch oder João Terleira als Maler und Ipca Ramanovic als Athlet sowie andere (fast alle sangen noch weitere kleine Rollen) machten neben den Genannten und dem in kleiner Besetzung fulminant aufspielenden Philharmonischen Orchester ungemein Lust aufs Theater. Die Realisation des Live-Streams durch die Filmproduktion Siegersbusch (Bild), Luisa Sachs, Miloslav Popov (Ton) und Thomas Böckstiegel (Leitung) war ein leckerer Online-Appetithappen: Dass die Produktion derzeit überhaupt möglich war, grenzt fast an ein Wunder. Freuen wir uns auf die Bühnenpremiere, die stattfinden soll, sobald es wieder möglich ist.