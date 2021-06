Heidelberg. (jul) Am heutigen Donnerstag war eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen in Heidelberg: Martina Gedeck, bekannt aus Filmen wie "Elementarteilchen", "Das Leben der Anderen" oder "Nachtzug nach Lissabon", drehte in der Bahnhofstraße. Mit Hochsteckfrisur, hellblauen Jeans und dunkelblauer Bluse stieg sie dazu immer wieder aus einem schwarzen Saab mit Heidelberger Kennzeichen aus und sprach eine andere Frau auf dem Parkstreifen an – so oft, bis die Szene im Kasten war. Zahlreiche Passanten blieben stehen und schauten zu.

Die Szene ist Teil des Fernsehkrimis "Der Gesang der Raben", Martina Gedeck spielt die Pflichtverteidigerin Anna Notrup. Der Film wird nicht in Heidelberg spielen, doch zwei Schlüsselszenen werden hier gedreht: eine vor dem Gericht, die andere vor dem Gefängnis. Der Film soll im kommenden Jahr im SWR beziehungsweise in der ARD ausgestrahlt werden.