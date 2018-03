Von Simon Scherer

Mannheim. Selten wird man in solch leidenschaftliches Schwärmen versetzt wie in Rachmaninoffs 3. Klavierkonzert. Und selten durchläuft man eine so lange Entwicklung bis zum enthusiastischen Höhepunkt im Finale. Natürlich nur, wenn solch eine Pianisten-Legende wie Sergei Babayan am Flügel sitzt, der gleich die tragende Eröffnungsmelodie so gedankenverloren und nachsinnend gestaltete, dass für weitere Wege alles offen stand. Diesem Bild eines isolierten Individuums schlossen sich ebenso die Mannheimer Philharmoniker an. Mal als sensible Begleiter, dann auch selbst gestaltend, wenn Boian Videnoff plötzlich den Wind aus den Segeln nahm und bestimmte Passagen ungewohnt solistisch werden ließ.

Das verlangte viel gegenseitige Aufmerksamkeit, da gerade Babayan viel Zeit brauchte, um sich ausgiebig mit diesen schwer romantischen Melodien auseinanderzusetzen und deren magische Wirkung zu genießen, bevor der nächste emotionale Ausbruch anstand. Einfach herrlich, dieses Hin und Her zwischen orgiastischer Leidenschaft und depressiver Haltlosigkeit. Genau wie es Rachmaninoff fordert, brachte Babayan neben atemberaubender Virtuosität und Einfühlungsgabe größte pianistische Kraft mit, sodass gewaltige Emotionen mit unbändiger Wucht aus dem Flügel donnerten. Wie bedrohlich die Liebe sein kann, bewies das romantische Schauer über den Rücken jagende Intermezzo, das sämtliche Effekte absolut authentisch servierte.

Schon zum Beginn des Finales versetzte Videnoff in höchste Erregungszustände, die er aber mit abrupten Umbrüchen in Tempo und Dynamik kontrastierte. Immer zum richtigen Zeitpunkt brachte er das nervös lodernde Feuer zum endgültigen Entfachen. Und dann dieser sagenhafte Schluss, wenn in Ekstase schier alle Grenzen gesprengt werden. Zur Ruhe kam man erst in der Zugabe aus Bachs Goldberg-Variationen.

Gefühlsselig ging es im Rosengarten auch weiter: Edward Elgars "Enigma Variationen" führten das liebevoll-sehnsüchtige Thema in unterschiedlichste Stilregionen. Ein wunderbar leuchtender Geigenstrom offenbarte sich besonders in emotionalen Höhenflügen, wobei die jungen Musiker auch für die zahlreichen kleinschrittigen Entwicklungen höchstes Fingerspitzengefühl und blitzsaubere Instrument-Beherrschung offerierten. Überaus kurzweilig ging es in op. 36 zu, oft malerisch angehaucht, mit leichter Tendenz zum Kitsch.