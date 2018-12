Wandelbar: Cher nahm mit orangenen Haaren im März an der 40. Mardi Gras Parade in Sydney teil. Der Mardi Gras ist ein dreiwöchiges Schwulen- und Lesbenfestival. Foto: dpa

Von Carla S. Reissman

Mannheim. Die Zeit scheint ihr nichts anzuhaben. Die seelenvollen großen Augen, die glatte Haut, der straffe Body in sexy-provokanten Kostümen: Cher (72) vertraut auf Botox und Schönheitsoperationen - und lebt damit offensichtlich gut. Die ultimative Diva des Pop erfindet sich seit Jahrzehnten immer wieder neu. So auch in diesem Jahr, als Cher wieder als Schauspielerin bei "Mamma Mia - Here We Go Again" in eine Rolle schlüpfte und bekannte ABBA-Songs performte.

Nun kehrt Cher nach über 15 Jahren wieder nach Deutschland zurück. Der US-Superstar der 80er- und 90er-Jahre, der vom Oscar über den Emmy bis hin zum Grammy auf viele Auszeichnungen blicken kann, besucht im Rahmen ihrer "Here We Go Again"-Tour unter anderem die Mannheimer SAP Arena.

Cher wird nach Angaben des Veranstalters ihre Fans nicht nur mit einer Auswahl ihrer legendären Hits wie "Believe" oder "Turn Back Time" begeistern, sondern auch neuere Songs ihres gerade erschienenen "Dancing Queen" Albums präsentieren.

"Ich habe manchmal das Gefühl, das Altern steht mir im Weg. Aber was soll’s, ich lasse mir nicht den Lebensmut nehmen von blöden Jahreszahlen", sagte sie einst in einem Interview. Der Erfolg gibt ihr Recht. Nicht nur optisch, auch kommerziell läuft alles rund. Derzeit wird ihr Netto-Vermögen auf 750 Millionen Dollar geschätzt. Dabei begann alles sehr bescheiden, für Cherilyn Sarkasian La Pier, die im kalifornischen El Centro zur Welt kam. Die Mutter war Cherokee-Indianerin und hatte wechselnde Liebhaber und Ehemänner, der Vater war ein armenischer Trucker. 1964 lernte Cher den italoamerikanischen Sänger Salvatore "Sonny" Bono kennen, die beiden heirateten noch im selben Jahr.

Ihre erste gemeinsame Single als "Caesar & Cleo" wurde ein Flop. Unter dem Namen "Sonny & Cher" gelang ihnen 1965 mit "I Got You, Babe" ein Welthit. Mit weiteren Erfolgen wie "The Beat Goes On" und "Bang Bang" wurden die beiden schnell zu Ikonen der Flower-Power-Bewegung in den USA.

Nach der Scheidung von Sonny Bono 1974 verfolgte Cher erfolgreich ihre Solokarriere, unter anderem mit einer eigenen TV-Show. Musikalisch wurde es in den 80er Jahren etwas flau, weshalb sie sich als Schauspielerin am Broadway versuchte. Daraufhin bot man ihr eine Rolle in dem Film "Silkwood" an, für den sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin erhielt. Die begehrte Trophäe nahm sie dann für "Mondsüchtig" (1987) mit Nicholas Cage mit nach Hause. Nach langer Pause stand sie erst 2010 in "Burlesque" wieder vor der Kamera: "Das war seit langem wieder ein Film, bei dem ich sofort wusste: Das passt zu dir. Ich darf singen, trage Strapse und spiele die Patriarchin in einem Burlesque-Club. Perfekter geht es ja nicht", sagte sie. Ein unverhofftes Comeback in ihrer Musiker-Karriere verschaffte Cher das Dance-Album "Believe" (1998), das sie ihrem bei einem Ski-Unfall ums Leben gekommenen Ex-Mann Sonny widmete.

"Wenn die Leute zu meinen Songs tanzen, ist das gut. Tanzen hält jung. Garantiert jünger als jede blöde Schönheitsoperation", sagte sie einmal. Dabei macht Cher vor fast gar nichts halt, wenn es um die äußere Erscheinung geht: Sie ließ sich angeblich sogar einen Rippenbogen heraussägen, um die Taille optisch zu verlängern. Cher weist jede Kritik daran zurück: "Und wenn ich mir meine Brüste auf den Rücken machen lasse, ist das meine Sache." Eigentlich wollte die Dancing-Queen sich schon 2002 zur Ruhe setzen, verschob ihren Ruhestand aber. Nun denkt sie nicht mehr ans Aufhören. Cher will sich erst zur Ruhe setzen, wenn sie nicht mehr "auf Top-Niveau auftreten kann." Scheinbar besteht bei der anstehenden Tour bei ihr keinen Zweifel mehr.

Info: Tourtermine: Berlin, 26. September, Mercedes-Benz Arena; München, 3. Oktober, Olympiahalle; Köln, 5. Oktober, Lanxess Arena; Mannheim, 11. Oktober, SAP Arena; Hamburg, 13. Oktober, Barclaycard Arena.