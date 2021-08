Von Milan Chlumsky

Anfang der 1870er-Jahre machte Felix Bonfils Aufnahmen in der Gegend der Cheops Pyramide. Bei der Durchsicht seiner Glasplatten bemerkte er, dass es für den Betrachter schwierig sein dürfte, sich die wahre Größe der Pyramide vorzustellen. Er begann daher, Kamelreiter zu bitten, vor der Pyramide anzuhalten, damit er durch den menschlichen Maßstab die entsprechende Größe suggerieren konnte. Bei der vor der Pyramide stehenden Sphinx setzte er einen Einheimischen davor, und die Sphinx erschien dadurch noch monumentaler. In der Anfangszeit der Fotografie wurden auf diese Art und Weise zusätzliche "Informationen" vermittelt, die das ästhetische Vergnügen bereichern und über das vermeintlich einfache Abbild der Realität hinausweisen. Im Laufe der Zeit gab es die verschiedensten Möglichkeiten, auf subtile Weise neue "Informationen" in fotografische Bildsprache zu transportieren.

Dies gelingt auch dem Heidelberger Fotografen Klaus Meyer, der jetzt im Heidelberger Rathaus mit dem Willibald- Kramm-Preis geehrt wurde. Etwa in einer Aufnahme in einem Bergdorf in der französischen Provence, die eine Szene zeigt, die sich auf verschiedene Weise deuten lässt: Ein Tisch mit einem Glas Wein, zwei Teller, einer leer, einer mit einem Baguette darauf, ein Glas mit Rotwein, zwei Stühle, einer davon umgeworfen – was für eine Geschichte wird hier erzählt? Ist es ein Zufallsmoment, den der Fotograf in einem Bruchteil von Sekunden festhalten konnte? Oder hat er selbst nachgeholfen? Und wenn ja, welche Vorstellung führte dazu? Das Mysterium ist am schönsten, wenn es als solches weiterlebt. So reicht eine einfache Szene mit Stühlen, Tellern und einem Glas Wein, um eine grandiose Erzählung in Fahrt zu bringen.

Ähnlich verhält es sich mit Klaus Meyers "End of the Tube". Die Faszination beginnt da, wo man versucht, den genauen Verlauf der Linien der Perspektive zu verstehen und zu vergleichen. Fast wie bei Masaccio möchte man den einzigen Punkt ausfindig machen, in dem sich alle Linien schlussendlich treffen. Gibt es mehrere? Möglicherweise schon: Denn just in jenem Punkt, wo sich alle Linien treffen sollten, sieht man zwei nebeneinander gehende Personen.

Klaus Meyer hat seiner Ausstellung im Foyer des Rathauses den Titel "Kaleidoskop" gegeben, weil hier die Arbeiten aus den letzten 30 Jahren seiner Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie samt dem radikalen Umbruch durch die Digitalisierung zu sehen sind. Er zeigt ausschließlich schwarz-weiße Arbeiten – was nicht bedeutet, dass er nicht mit Farbe ebenso sensibel umgeht. Der Fotograf ist in beinahe allen Domänen der schwarz-weißen Skala zu Hause: Akt, Landschaft, Porträt. Zuletzt realisierte er sehr empfindsame "Porträts" von ungewöhnlichen Pflanzen, etwa Maracuja. Meyer ist der 50. Preisträger dieses von der öffentlichen Hand unabhängigen Preises. Die Förderung hat vor zwei Jahren der Mannheimer Kunstliebhaber und Mäzen Dr. Manfred Fuchs übernommen.

Es war der einstige Vorsitzende und ehemalige Bürgermeister Dr. Karl Korz, der die Sparte Fotografie als den malerischen und bildhauerischen Künsten ebenbürtig in die Reihe der Preisträger der Willibald-Kramm- Preis-Stiftung eingeführt hatte. Ihm gebührte auch das Verdienst, vor zehn Jahren erstmals eine Bilanz der Stiftung gezogen zu haben. Nun erschien die erweiterte Neuauflage des Katalogs zur Ausstellungseröffnung.

Info: Klaus Meyer, Kaleidoskop, Rathausfoyer Heidelberg, bis 27. August; Katalog 15 Euro