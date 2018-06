Von Matthias Roth

Heidelberg. Mit dem Stuttgarter Helmut Lachenmann (Jahrgang 1935) und dem in Leverkusen geborenen York Höller (geboren 1944) sind an diesem Wochenende zwei Altmeister der Gegenwartsmusik in Heidelberg, die man am Freitagvormittag bei der Probe und abends im Konzert im ehemaligen Mark-Twain-Village, Gebäude 3744 rechts der Römerstraße, hören und erleben konnte.

Anlass war die Einstudierung von Lachenmanns "Concertini" (2004/05) für sechs im Raum verteilte Ensembles und eine Uraufführung von York Höller in memoriam Bernd Alois Zimmermann, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Das KlangForum Heidelberg ermöglichte die Begegnung im Rahmen von "Klangräume - Stadt" in Heidelberg und Mannheim.

Es ist das erste Mal, so Dirigent Walter Nußbaum, dass er beide Werke dirigiert, denn auch Lachenmanns groß besetzte "Concertini" , in denen ca. 20 Musiker mindestens doppelt so viele Instrumente und andere Klangerzeuger spielen, hat der Leiter des Heidelberger Ensembles Aisthesis noch nie realisiert. Das 40-minütige Stück basiert auf der barocken Concerto-Grosso-Idee, diese ist aber - wie bei Lachenmann zu erwarten - völlig neu umgesetzt.

York Höller (r.). Foto: M.Roth

Der Komponist war bei mehreren Proben anwesend und ließ sich auch nicht nehmen, bei der Generalprobe mit prüfendem Auge die Partitur zu verfolgen. Nicht, um zu kontrollieren, ob die Musiker die richtigen Töne spielen, sondern um Korrekturen an seiner Schriftfassung vorzunehmen: "Ich ändere immer rum", sagt er beiläufig im Gespräch.

"Wenn ich an einer piano-Stelle nichts höre, muss man dann halt anders spielen: Es muss ja deutlich hörbar sein, gerade, wenn es leise sein soll!" Helmut Lachenmann kann man am Samstag, im Musikwissenschaftlichen Seminar der Heidelberger Universität im Gespräch mit Prof. Enno Rudolph erleben. Das Konzert von Freitagabend wird am Sonntag in der Mannheimer Kunsthalle wiederholt.

Der inzwischen vollständig erblindete York Höller kam mit seiner Frau nach Heidelberg. Bei der Probe lauschte er konzentriert der Musik seines Kollegen.

Info: KlangForum Heidelberg: Gespräch mit Helmut Lachenmann am Samstag, 11 Uhr, im Musikwissenschaftlichen Seminar am Universitätsplatz. Konzertwiederholung am Sonntag, 18 Uhr, in der Kunsthalle Mannheim.