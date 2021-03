Von Peter Wiest

Heidelberg. Heidelberg ist für ihn eine besondere Stadt – seit vielen Jahren. Sicher auch, weil er hier öfter aufgetreten ist als irgendwo sonst. Meist in der Stadthalle; aber 2002 bei einer Gedenkstunde zur Reichspogromnacht auch auf dem Alten Synagogenplatz in der Altstadt, im Marstallhof oder in der Christuskirche in der Weststadt. Sein langjähriger Konzertveranstalter Jochen Flamme, der längst zum guten Freund geworden ist, ist sogar überzeugt davon: Giora Feidman, der 2001 aufgrund seiner besonderen Verdienste um die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen als "großer Botschafter der Versöhnung" mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, hätte auch die Heidelberger Ehrenbürgerschaft verdient. Zumal der internationale Star und "King of Klezmer" hier nicht weniger als 29 Mal gespielt hat.

Auch sein 85. Geburtstag am Donnerstag ist für den nach wie vor ungemein regen Giora Feidman kein Grund, kürzerzutreten – eher im Gegenteil. Immerhin ist der Ehrentag Anlass genug, all das Revue passieren zu lassen, was sein mehr als ungewöhnliches Leben ausmacht. Geboren und aufgewachsen als Kind einer musikalischen jüdischen Familie in Buenos Aires, begleitete er seinen Vater bereits als 13-Jähriger bei Auftritten. Mit 18 wurde er im bedeutendsten Orchester Südamerikas am Teatro Colón in Buenos Aires aufgenommen, 1956 wanderte er nach Israel aus. 18 Jahre lang spielte er als Bassklarinettist beim Israel Philharmonic Orchestra, unter anderem unter Leonard Bernstein und Zubin Mehta, in großen Konzertsälen. Zu Beginn der 70er-Jahre zog er nach New York und begann seine Solo-Karriere.

In Deutschland blieb er aber zunächst fast unbekannt, bis ihn 1984 Regisseur Peter Zadek für seine Inszenierung des Musicals "Ghetto" nach Berlin holte, wo er mit Esther Ofarim auftrat. Ein Jahr später erschien seine erste LP "Viva El Klezmer", mit der die oft als "Sprache der Seele" oder "Jewish Soul" bezeichnete Klezmer-Musik der osteuropäischen Juden umfassend bekannt und Feidman selbst endgültig zum Star wurde. Im Laufe der Jahre hat er mehrere Dutzend Alben veröffentlicht und sich immer wieder musikalisch auf Experimentierfelder gewagt – ebenso bei seinen Live-Auftritten, die oft unterschiedlichen Musikstilen auf Klezmer-Basis gewidmet waren und von der Interpretation klassischer Werke wie Mozarts Klarinettenkonzert über Stücke von George Gershwin, Musical-Melodien oder Tangos aus seiner argentinischen Heimat bis hin zu und Rock und Pop reichten.

Immer wieder hat Giora Feidman auch in Theaterstücken, Musicals, Opern und nicht zuletzt in Filmproduktionen mitgewirkt. Nicht nur in Deutschland ist er endgültig bekannt geworden durch seine Auftritte im Kult-Film "Comedian Harmonists" von Joseph Vilsmeier und dem Drama "Jenseits der Stille" von Caroline Link sowie noch mehr durch die Musik zu Stephen Spielbergs Oscar-prämiertem Holocaust-Film "Schindlers Liste", die er mit dem Geiger Itzhak Perlman einspielte. Gleich zweimal wurde er mit dem Echo Klassik ausgezeichnet, den er 1997 und 2003 erhielt. 2005 wurde ihm der internationale Brückenpreis verliehen aufgrund seines Engagements "für die Versöhnung zwischen Judentum und Christentum, Deutschen und Juden sowie Generationen und Schichten mittels Musik".

Feidman selbst hat oft betont, er spiele Klarinette, um seine Gefühle zu teilen. Wie sehr ihm das gelingt, konnten in Heidelberg rund 29.000 Zuhörer erleben, hat Veranstalter Jochen Flamme ausgerechnet. Die ersten Auftritte Ende der 80er Jahre waren noch schlecht besucht; lediglich einige wenige Reihen in der Stadthalle waren besetzt. Bis zum dritten Konzert hatte es sich allerdings herumgesprochen, welch außergewöhnlicher Künstler da auf der Bühne stand; alle weiteren waren ausverkauft. Feidmann äußerte sich immer wieder begeistert über Heidelberg und das außergewöhnliche Publikum hier. Jochen Flamme hat er erst vor kurzem wissen lassen, wie sehr er sich auf seinen 30. Auftritt in der Stadt freut, der für Anfang 2022 geplant ist. Eine neue CD "85" sowie das Buch "Klang der Hoffnung" werden schon am Donnerstag anlässlich seines Geburtstags veröffentlicht.