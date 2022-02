Mannheim. (RNZ) Abschied nehmen heißt es am Sonntag auch von einem ziemlichen Affentheater auf der Bühne: "King Kong – Die Last der Träume", eine Stückentwicklung von Nick Hartnagel, Annabelle Leschke und Yassu Yabara, die im Dezember als Uraufführung Premiere feierte, wird im Studio Werkhaus zum letzten Mal aufgeführt.

Die Geschichte lehnt sich an die des Filmklassikers an, der 1933 die Kinoleinwände eroberte: King Kong, ein uralter Riesengorilla, wird auf einer entlegenen Insel von einer Filmcrew entdeckt und nach New York verschleppt.

Regisseur Nick Hartnagel spürt in seiner Stückentwicklung der Angst des Menschen vor dem "Monster" und dem Wunsch nach Schutz und Vorbereitetsein gegenüber einer unbeherrschbaren Natur in der heutigen Zeit nach. In seiner Erzählung treffen männliche Eroberungsfantasien und eine abenteuerliche Seefahrt auf das moderne Phänomen des "Preppens", der Vorbereitung auf befürchtete Katastrophen vom Ausmaß eines Weltuntergangs: Das Narrativ der Angst vor hypothetischen Krisen fordert, jederzeit so vorbereitet zu sein, dass man auch allein im Urwald überleben könnte. Doch kann man das als zivilisationsverkrüppelter Mensch überhaupt? Und wie?

"Viel Klamauk, wenig Tiefgang", lautete die Kritik in der RNZ. Eben etwas für Fans von Affentheater.

Info: Mannheim, Sonntag, 13. Februar, 20 Uhr, Studio Werkhaus. Karten für 18 Euro unter Telefon 0 621 / 16 80 150