Von Peter Wiest

Heidelberg. Welch ein Talent! Was die erst 16-jährige Sängerin Johanna Holtzhauer zu bieten hatte auf der Sommerbühne des Heidelberger Karlstorbahnhofs, riss die Zuschauer förmlich von den Stühlen. Eine ausgeprägte, absolut reife und ausgesprochen melodisch-melancholische Stimme, mit der sie mühelos durch alle Tonlagen und klanglichen Facetten wanderte; dazu sogar noch eine für ihren tatsächlich ersten größeren Auftritt überhaupt bemerkenswerte Bühnen-Präsenz: Die junge Dame dürfte eine größere Karriere vor sich haben. Und auch wenn sie sozusagen offiziell und laut Programm auf den Spuren von Dolly Parton wandelte bei diesem zweitägigen Konzert-Event, das der Karlstorbahnhof in Kooperation mit dem Netzwerk "Women of Music" außerdem noch Patti Smith, Cher und Jane Birkin gewidmet hatte, die alle in diesem Jahr 75 Jahre alt wurden oder noch werden: "Joan Wood", als die Johanna Holtzhauer von ihrer Muse June Cocó vorgestellt wurde, hat alle Chancen, einen erfolgreichen eigenen Weg zu gehen.

Zumindest versuchen werden dies auch ELL, ein Deutsch-Rock-Duo mit der Bassistin und Sängerin Lisa-Anna und dem Schlagzeuger Lennart, das als "Team Patti Smith" zum Konzertauftakt ebenfalls viel Beifall bekam. Gecoacht von der schwedischen Sängerin und Produzentin Emma Elisabeth, die bei einigen der an die Texte von Patti Smith angelehnten Songs mit auf der Bühne stand, präsentierten sie ein fetzig-rockiges Programm, darunter Vertonungen von Smiths Gedichten, die Emma Elisabeth vorab vorlas, aber auch stark experimentelle Ausflüge wie etwa bei Mines Stück "Unfall", das in einer eigenen und ziemlich eigenwilligen Interpretation mündete. Reichlich laut war das Ganze dabei, stellenweise zumindest für manche Besucher sogar für ein Open Air ein bisschen zu laut, und auch die permanent verzerrt scheppernde Bassgitarre hätte man sich zumindest ab und an vielleicht ein bisschen sanfter gewünscht. Das Publikum wusste die Performance trotzdem insgesamt zu schätzen – musikalische Schrägheit hin oder her.

Karlstorbahnhof-Geschäftsführerin Cora Malik hatte eingangs des Konzerts betont, dass ihr Haus sich mit diesem ungewöhnlichen Projekt unter dem Titel "Push Forward" einsetzen wolle für "das Empowerment von Frauen im Musik-Business", wie sie sagte, und dadurch in Kooperation mit dem Netzwerk "Women of Music" gesellschaftliche Maßstäbe setzen wolle. Die Idee dahinter war, mit diesem Projekt den 75. Geburtstag der vier genannten Ikonen zu feiern, indem man vier junge und förderungswürdige Musikerinnen aus über 40 Bewerbungen dafür von einer Fachjury auswählen ließ. Seit Mitte Februar entwickelten dann Johanna Holtzhauer, ELL, Yeama sowie Donna Leona & Daniloo (siehe auch Kasten) ein Bühnenprogramm, das auf dem Werk je einer der vier Künstlerinnen basierte. Unterstützt wurden sie dabei von erfahrenen Musikerinnen, die sie zusätzlich zu Themen wie Songwriting und Bühnenpräsenz coachten: Laura Lato, Emma Elisabeth, Alex Mayr und June Cocó. Bei den Konzerten im Karlstorbahnhof traten diese dann gemeinsam mit den von ihnen betreuten Musikerinnen und Musikern auf.

"Joan Wood" alias Johanna Holtzhauer offenbarte bei ihrem Auftritt im Übrigen nicht nur ein hohes gesangliches Talent, sondern auch ein Gespür für originelle und im Ohr bleibende Kompositionen. Mit dem Stück "Robot", das sie "gemeinsam mit meinem kleinen Bruder gebastelt" hat, wie sie schmunzelnd erzählte, sorgte sie für den größten Applaus am Samstagabend. Dass das Konzert dann am Ende zumindest nicht ohne die zwei bekanntesten Songs derjenigen Künstlerinnen enden würde, um die es ja eigentlich ging, war absehbar, wobei dafür dann alle vier Sängerinnen des Abends gemeinsam auf der Bühne standen.

Dolly Partons "Jolene" war zunächst ein eindringlicher Beweis dafür, wie außergewöhnlich solch ein Lied klingen kann, wenn es von vier absoluten Könnerinnen anders als im Original im Quartett dargeboten wird - auch wenn der Liedtext ja eigentlich zumindest ein bisschen dem von Cora Mail genannten Vorhaben widerspricht, Frauen zu "empowern". Patti Smiths "Because the Night", bei dem diese seinerzeit zu Bruce Springsteens Melodie einen eigenen Text schuf und es damit zum absoluten Hit machte, tat dies dafür dann ganz am Ende um so mehr: Ein eindrücklicher Beweis dafür, dass fetzige Rock-Musik als solche durchaus auch absolute Frauensache sein kann und vielleicht sogar öfter sein muss.