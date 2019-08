Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der französische Journalist Jacques Mayano (Vincent Lindon) ist traumatisiert und leidet unter Angstzuständen. Zu Beginn von Xavier Giannolis Film "Die Erscheinung" (L’apparition) reinigt er die blutverschmierte Kamera seines Kollegen und Freundes Christopher, der bei einem Einsatz in Syrien getötet wurde. Jetzt reist Jacques mit dem Leichnam zurück in die Heimat, wo er sich in seinem Eigenheim verbarrikadiert und von der Außenwelt abschottet. Weil er den renommierten Fotografen bei seinem letzten Auftrag nicht begleitet hat, macht sich Jacques Vorwürfe. Unbewusst scheint er nach Vergebung zu suchen. Da erreicht ihn ein mysteriöser Anruf aus dem Vatikan, der ihn nach Rom beordert.

Der Kriegsschauplatz Syrien fungiert in Giannolis spannendem, nach Kapiteln gegliedertem Film als erzählerische und motivische Klammer. Denn wie sein getöteter Freund, dessen Fotos gerade noch bei einer Vernissage als "Beweise" für den Wahnsinn des Krieges apostrophiert wurden, ist Jacques ein Wahrheitssucher. Ausgestattet mit Dokumenten aus den Archiven des Vatikans, wird der investigative Journalist beauftragt, den Fall einer Marienerscheinung im Südosten von Frankreich zu untersuchen. Ein 16-jähriges Mädchen soll dort in einem kleinen Ort in den Alpen eine Vision der Heiligen Jungfrau gehabt haben.

Seither steht die junge Novizin im Zentrum einer Pilgerbewegung, die den Ort förmlich in Beschlag nimmt und andächtig die Nähe der Seherin sucht. Weil sich der spirituelle Kult mit seinen kommerziellen Begleiterscheinungen immer mehr verselbstständigt, beruft die katholische Kirche eine kanonische Kommission unter der Leitung von Jacques Mayano ein.

Sie habe ein "sanftes Licht" gesehen, das die Gestalt einer schönen Frau angenommen habe, sagt Anna (Galatéa Bellugi) in der Befragung. Aufgewachsen in einer Pflegefamilie scheint die stille junge Frau eine ansonsten normale Kindheit erlebt zu haben. Doch je mehr Jacques bei seinen detektivischen Ermittlungen in Annas Vergangenheit eintaucht, desto geheimnisvoller wird ihre Geschichte. Auch findet sich der Rationalist, der akribisch die Hintergründe des Mysteriums zu erforschen versucht, plötzlich mit Begebenheiten konfrontiert, die er auf sich beziehen muss und die seine Selbstzweifel nähren.

Geschickt thematisiert der Film in der Figur des suchenden Journalisten, der sich in einer Krise befindet, den Konflikt zwischen Glauben und Wissen. Je dramatischer und lebensbedrohlicher sich Annas Schicksal zuspitzt, desto stärker wird Jacques in seinen rationalen Anschauungen verunsichert. Daran hat vor allem die Wiederbegegnung mit einer Ikone entscheidenden Anteil. "Der Glaube reist oft unerkannt", kommentiert einmal einer der Theologen mit Blick auf Jacques’ zunehmende Irritation. Tatsächlich verwickelt sich für ihn der undurchsichtig erscheinende Fall immer mehr. Wenn der erschütterte Sucher am Ende nach Syrien zurückkehrt, schließt sich ein Kreis. Zugleich eröffnet sich ihm eine andere, neue Wahrheit.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU, 137 Minuten: 8. August, 12. August und 22. September