Heidelberg. "Ein Glücksfall für mich": Sympathisch dankbar zeigte sich die Schriftstellerin Gianna Molinari bei der Verleihung des diesjährigen Clemens-Brentano-Preises für Literatur der Stadt Heidelberg, der ihr von Kulturbürgermeister Joachim Gerner für ihren Debütroman "Hier ist noch alles möglich" im Spiegelsaal des Prinz Carl übergeben wurde. Die 1988 geborene Schweizerin habe sich darin "als eine Meisterin skurriler Verdichtung" erwiesen, wie die Jury in ihrer Entscheidung urteilte. Die an den berühmten Heidelberger Romantiker erinnernde Auszeichnung, die mit 10.000 Euro dotiert ist, wurde in diesem Jahr zum 26. Mal vergeben. Dass sie einen festen Platz innerhalb der literarischen Preislandschaft der Stadt einnehme, hob Gerner in seiner Ansprache ebenso hervor wie deren "Zielgruppe" - vergleichsweise "junge" Literaturschaffende, die bisher maximal drei eigenständige Veröffentlichungen vorzuweisen haben.

Die - deutschlandweit einzigartige - Juryzusammensetzung aus jeweils zur Hälfte professionellen Literaturkritikern und studentischen Mitgliedern des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg sorge, so Gerner, für eine "spannende und ausgewogene Entscheidungsfindung".

Der Leser des prämiierten Romans betrete Neuland, nämlich "Molinarien", sagte die wie die Preisträgerin in Zürich lebende Lektorin Manuela Waeber in ihrer Laudatio. Gianna Molinari liefere "phantastische Inselgeschichten", welche Mikrokosmen glichen und die man so charakterisieren könne: "karg, knapp, kurz, komisch und kühn". Inselromantik? Fehlanzeige, urteilte Waeber. Vielmehr handelten die Geschichten von Einsamkeit, Isolation und Exil. Schattenfüßler kommen darin vor, griechische Sagengestalten, auch Skiapoden genannt, Kreaturen, "die alleine unterwegs sind und die Gesellschaft anderer meiden".

Die Autorin Gianna Molinari, die am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel Literarisches Schreiben studierte, arbeitete sechs Jahre an ihrem Erstlingsroman. Sie sei "kein Dichter im Elfenbeinturm", attestierte ihr die Laudatorin, sondern setze sich aus und versuche, mit dokumentarischen Mitteln auf Wirklichkeit zuzugreifen. Zudem engagiere sie sich in Aktionsgruppen wie "Literatur für das, was passiert". Die Preisträgerin selbst gab in einer Lesung aus "Hier ist noch alles möglich" einen überzeugenden Beweis für ihre Kunst.