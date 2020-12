Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Es hätte so schön werden können, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit: "Ox und Esel" hätten im Jungen Theater Heidelberg gemeinsam an der Krippe gestanden und das winzige Etwas bestaunt, das darin liegt. Und bei "Mio, mein Mio", einer schwungvollen Performance mit Livemusik, hätten die etwas Älteren erlebt, wie Waisenjunge Bo Wilhelm Olsson sein Schicksal in die Hand nimmt.

Das alles (und vieles mehr) hat die Corona-Pandemie vereitelt, doch Theatermacher sind kreativ und lassen sich nicht entmutigen. Wenn die jungen Zuschauer nicht in den Zwinger3 kommen dürfen, kommt das Theaterangebot eben zu ihnen in die Klassenzimmer – garantiert virenfrei und Corona-konform. Dafür hat der Arbeitskreis Junge Theater Baden-Württemberg jetzt eine Streamingplattform vorgestellt, mit der vor allem Kindergärten und Schulen geeignete Stücke abrufen können. Die Leiterin des Jungen Theaters Heidelberg, Natascha Kalmbach, ist eine der Sprecherin – und natürlich ist "Ox und Esel" ebenso im Angebot wie "Mio, mein Mio".

Da ein Besuch von Kindern und Jugendlichen im Theater wohl noch etliche Wochen ausfallen wird, haben die Initiatoren bereits bis zum Frühjahr 2021 geplant und wollen ein mindestens 25 Theaterfilme umfassendes Programm zur Verfügung stellen. Angeboten werden Inszenierungen von Stücken, die auf dem Lehrplan stehen ebenso wie die Arbeiten zeitgenössischer Autoren und Autorinnen. Außerdem werden interaktive Formate verschiedener Bereiche aus den Kinder- und Jugendtheatern digital zugänglich machen.

Ein Onlineticket kostet fünf Euro, dabei sind die Interessen der beteiligten Verlage, der Autoren und Autorinnen sowie der produzierenden Häuser berücksichtigt. Auch Nachgespräche und Workshops werden online angeboten. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat das Projekt mit 125.000 Euro unterstützt.

Info: Nähere Informationen unter www.theater-stream.de und www.theaterheidelberg.de.