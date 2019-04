Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Ja, das wär’s doch: Mal eben fix den Supermann(pardon: frau)Mantel um die Schultern werfen, sich so mit ganz viel Energie aufladen und nervige, Eltern, Geschwister und Lehrer einfach wegbeamen. In Flo Staffelmayrs Stück "Miyu Unsahiro", das jetzt im Zwinger3 uraufgeführt wurde, macht die Titelheldin genau das. Staffelmayr, dessen Stück "Pietro Pizzi" bereits in der Spielzeit 2016/17 hier erfolgreich inszeniert wurde, nimmt in seinem Auftragswerk, das er eigens für das Junge Theater Heidelberg geschrieben hat, die Themen Leistungsdruck und Selbstoptimierung zum Anlass, eine bildgewaltige Geschichte auf die Bühne zu bringen. Dass sie in Japan spielt und sich der Mittel eines Animes bedient, macht die Aufführung ästhetisch sehr spannend.

Animes werden in Japan produzierte Zeichentrickfilme genannt, sie sind das bewegte Pendant zum Manga, dem japanischen Comic. In beiden Kunstformen ist das ostasiatische Land Spitze. Regisseurin Nora Bussenius sowie Bühnen- und Kostümbildner Sebastian Ellrich stecken ihre Schauspieler in strenge schwarz-weiß Kleidung, auf der runden Bühne werden weiße Wände auf- und zugeschoben. Im Hintergrund blühen die Kirschen - zunächst in Weiß. Erst als sich die superbrave und perfektionistische Miyu, kraftvoll gespielt von Lea Wittig, dank virtueller Kräfte in ein rotierendes Energiebündel verwandelt kommt Farbe ins Spiel: Leuchtend rot ist der Mantel dieser "Kriegerin", die vom "Allerwertesten" Befehle bekommt, sich auf immer höhere Energielevels zu bewegen. In Rot getaucht sind schließlich auch die Kirschblüten. Miyu hat sich verändert - und ihre Umgebung gleich mit.

Der Inhalt ist schnell erzählt, fast jeder Heranwachsende wird sich damit identifizieren können: Miyu möchte den Anforderungen ihrer leistungsorientierten Mutter - fein ausbalanciert gespielt von Julia Lindhorst-Apfelthaler zwischen Strenge und Liebe - genügen. Gleichzeitig fühlt sie sich in die Ecke getrieben von ihrem sportlichen Bruder; den gibt Marco Sykora als nervige Petze. In der Schule macht Frau Shikane Druck, von Massoud Baygan wunderbar fies verkörpert. Nur ihre Freundin (Johanna Dähler) steht Miyu zur Seite, doch leider ist die in denselben Jungen verliebt. Simon Labhart umgarnt als Leikyu die beiden Mädchen sportlich-eindrucksvoll auf Rollschuhen.

"Ich will die Beste sein", konstatiert Miyu zu Beginn des Stücks. Doch bald wird ihr die Last der eigenen und fremden Erwartungen, die sie wie den Stein des Sisyphos mit sich herumschleppt, zu schwer. "I have a dream", gesteht sie in Anlehnung an Martin Luther King und fordert Freiheit, Selbstbestimmung und Spaß. Miyu taucht nun immer tiefer in die Anime-Welt ab, Realität und Fiktion gehen ineinander über. Als "Kriegerin des Windes" macht sie Mutter, Bruder und Lehrerin als kickboxendes Wutbündel den Garaus - und schießt in ihrem Zorn weit über das Ziel hinaus. Aber am Ende der 80-minütigen Aufführung hat Miyu ihren Weg gefunden. Besonders gelungen sind neben der eindrucksvollen Ensembleleistung die ungewöhnlichen optischen und akustischen Effekte, die Menschen ab 12 Jahren gefallen dürften.

Auch sprachlich ist das Stück, das Flo Staffelmayr mit einigen japanischen Anklängen garniert hat, interessant. Für diese kluge und zugleich sinnliche Produktion bedankte sich das Premierenpublikum mit herzlichem Applaus.

Info: Aufführungen am Dienstag und Mittwoch, jeweils um 9.15 und um 11.30 Uhr im Zwinger3.