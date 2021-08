Von Peter Wiest

Auch wenn es nicht der allerletzte Song des Abends war: Er bildete vor den Zugaben den perfekten Abschluss eines perfekten Sommertags. Spätestens, als Julia Neigel ihr Stück "Der perfekte Tag" vom nicht mehr ganz so neuen "Nagelneu"-Album aus dem Jahr 2011 anstimmte, kannten Jubel und Begeisterung keine Grenzen mehr beim letzten Konzert des in diesem Jahr Corona-bedingt ganz speziellen Seebühnenzaubers im Luisenpark.

Es war ein Heimspiel für die schon bald seit 50 Jahren in Ludwigshafen lebende Sängerin, die nach 17 Monaten "Berufsverbot", so Neigel selbst, ihren ersten Auftritt hatte. Endlich wieder auf der Bühne, zeigte Julia Neigel gut 90 Minuten lang einen furiosen Auftritt. Schwer zu sagen, ob sie selbst die Bühne mehr vermisst hatte oder ihr Publikum endlich mal wieder ein Konzert mit ihr. Egal: So oder so herrschte vom ersten Stück an eine selbst für die Seebühne außergewöhnliche Harmonie zwischen der Sängerin, ihrer Band und ihren Fans.

Das steigerte sich im Verlauf des Abends sogar noch, bis das Publikum dann eben am Schluss beim "Perfekten Tag" mitsingen konnte und alle zu einer verschworenen und glückseligen Einheit verschmolzen. Zuvor sang sich Neigel in einem Parforceritt durch die vergangenen 30 Jahre ihrer musikalischen Karriere in einem Programm, das sie weitgehend nach den Wünschen ihrer Fans zusammengestellt hatte.

Stücke wie "Glück an Glück" vom 1996er "Sphinx"-Album, "Sehnsucht" vom zwei Jahre zuvor erschienenen "Herzlich willkommen" oder "Weil ich Dich liebe" vom 1991er "Nur nach vorn" zeigten dabei, dass die Sängerin damals schon Musik machte, die man mittlerweile als zeitlos bezeichnen kann.

Stimmlich hat Julia Neigel dabei über die Jahre sogar noch zugelegt: Die schiere Kraft und Dynamik ihres Gesangs überzeugt wie eh und je, und das mühelose Jonglieren in allen Stimmlagen über drei Oktaven hinweg beeindruckt mehr denn je. Ehrensache für sie, dass sich auch diverse Songs aus ihrem vor einem knappen Jahr veröffentlichten "Ehrensache"-Album mitgebracht hatte. Dass ihr Einstieg damit in die deutschen Charts verdient war, bewies sie mit den drei Single-Auskoppelungen "Es ist besser", dem zum Spätsommer-Abend passenden "Der Himmel lacht" sowie dem anfangs melancholischen, dann aber immer zuversichtlicher und optimistischer werdenden "Tief in meiner Seele". Noch beeindruckender war dann allerdings "Der kleine Prinz", ein Song, den sie nach Antoine de Saint-Exupérys Kinderbuch geschrieben hat: eindringlich, ein wenig traurig, letztlich aber dann doch eher fröhlich – und mit zuversichtlichem Blick auf all das, was noch kommt.

Musikalisch kamen auch ein paar Überraschungen. So etwa Neigels Version von Peter Maffays Stücken "Gib die Liebe nicht auf" und "Freiheit, die ich meine", für welche die Ludwigshafenerin die Texte geschrieben hat. Noch ungewöhnlicher dann Zuccheros "Il Volo" in einer überaus hörenswerten Interpretation. Als Knüller schließlich Neigels eigenes Kult-Stück "Paradies", bei dessen Aufnahme 1996 in Mailand kein Geringerer als Paco de Lucia mitgewirkt hatte.

Ein fantastisches Konzert, was neben der Klasse von Julia Neigel auch den drei außergewöhnliche Musikern zu verdanken war, die sie für ihren zum Akustik-Set umgeformten Auftritt mitgebracht hatte: Die Gitarristen Uwe Fischer und Dennis Hormes, die sich immer wieder bei mitreißenden Soli gegenseitig übertrafen, und der ebenso virtuose wie melodiöse Keyboarder Rainer Scheithauer ließen den Rest von Neigels Band nicht vermissen und machten sogar Appetit darauf, solch ein Akustik-Set bald wieder zu erleben.