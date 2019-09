Bensheim. "Word Salad" hieß ihr erstes Erfolgsalbum vor mittlerweile vier Jahrzehnten, nicht zuletzt auch mit Blick auf den ungewöhnlichen Bandnamen. John Watts, der Band-Gründer und Namensgeber von Fischer-Z, ist seit 42 Jahren im Geschäft und hat alles in allem 20 Alben veröffentlicht, die sich zwei Millionen Mal verkauften. Watts gilt als multimedialer Künstler und hat auch Theaterstücke und Gedichte geschrieben. Jetzt hat der 64-Jährige nach langer Pause Fischer-Z neu formiert - und geht mit der Band auf Tour. Vorab sprach er mit Zett.

John, Du hast früher mal gesagt, eigentlich bist Du eher ein Dichter als ein Rock-Star. Wie kommt’s - und siehst Du das heute auch noch so?

Na ja, zumindest ist es doch so, dass die Texte immer einen ganz großen Teil eines Songs ausmachen. Ich sehe mich sowohl als Dichter als auch als Komponist und Musiker - eine ganz spezielle Mixtur. Das eine ist so wichtig wie das andere. Nicht zuletzt deshalb schreibe ich ja auch die Texte zu meinen Songs alle selbst.

In diesen Tagen gehst Du 42 Jahre nach der Gründung von Fischer-Z wieder auf Tour. Hast Du nach all der Zeit noch immer nicht genug?

Wenn Du als Musiker vor Publikum auf der Bühne stehst, kannst Du nie genug davon bekommen. Und da sich ja die Welt weiter dreht und sich die Dinge immer wieder ändern, ist es für mich heute auch unter anderen Aspekten noch genau so wichtig, Musik zu machen und vor allem auch Texte zu schreiben, wie es schon vor 40 Jahren war - aber eben auch mal anders als damals und mit Blick auf die Dinge, die jetzt um uns herum passieren...

Was ist heute anders als damals?

Vieles - auch die Musik und die gesamte Szene. Ich habe schon immer auf die aktuelle Musik um mich herum geachtet, das tue ich auch weiterhin. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich auskenne mit der Musik, die gerade angesagt ist und die Leute fasziniert. Und diese Musik beeinflusst mich - so viel ist sicher, und das gebe ich gerne zu. Es ist doch so: Wenn heute die Älteren sagen, früher war die Musik viel besser, dann stimmt das einfach nicht. Sie war vielleicht anders - aber die heutige Musiker-Generation macht auch ganz tolle Sachen. Allerdings können Musiker heute nur noch sehr schlecht oder gar nicht mehr leben vom unmittelbaren Erlös ihrer Musik, da diese ja im Internet praktisch frei zugänglich ist. Das hat sich total geändert.

Welche jüngeren Künstler gefallen Dir denn persönlich?

Besonders beeindruckt mich etwa Ed Sheeran, der ja ein Ultra-Superstar geworden ist. Am Anfang seiner Karriere haben die meisten Leute in meinem Alter erst mal gesagt: ,Was ist denn diese Musik für ein läppischer Kram?’ Und siehe da: Heute weiß jeder, dass das ganz tolle Musik ist; der Mann ist ja längst eine Ikone. Plötzlich triffst Du keinen mehr, der das nicht schon am Anfang kommen gesehen hat… Interessant finde ich auch, dass das Publikum heute nicht zuletzt auch durch das Internet fast alle Texte der Lieder seiner Lieblinge kennt. Wenn man auf ein Festival geht, kann man immer wieder erleben, dass das komplette Publikum lauthals mitsingt. Das ist einerseits schon toll, und es ist fast schade, dass es das früher so nicht gegeben hat. Ich muss aber auch sagen, dass es für mich immer noch irgendwie komisch ist, wenn plötzlich alle mitsingen - das ist ja schließlich doch hauptsächlich mein Job …

Du hast die Frage wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet: Was bedeutet der Name Fischer-Z?

Ganz einfach: Das ist letztlich ein Synonym dafür, dass etwas nicht normal ist. Ich wollte schon immer nur Musik machen, die nicht normal ist. Deshalb wählte ich diesen Namen für meine Band. Fischer Z ist ein Begriff aus dem Bereich der Algebra, des Logarithmus oder der Geometrie - habe ich zumindest damals gehört. Es ist die Bezeichnung für eine Kurve, die nicht normal verläuft - und deshalb schien es mir ein guter Bandname. Ich habe ihn noch etwas eingedeutscht und ihn so noch weniger "normal" gemacht.

In Deutschland warst Du ja sehr lange Zeit und kennst dich hier ganz gut aus. Was gefällt Dir an dem Land?

Vor allen Dingen die Loyalität, auf die man hier allerorten trifft. Und die Integrität und die Ehrlichkeit - sogar in der Politik. In Deutschland wird überwiegend noch eine ehrliche Politik gemacht, vom Inhalt mal ganz abgesehen - man kann sich weitgehend auf das verlassen kann, was die meisten Politiker sagen. Das gibt es fast in keinem anderen Land so.

Macht Dir der Austritt Großbritanniens aus der EU Sorge?

Oh Mann - der Brexit! Ich muss da unbedingt noch den einen oder anderen Song drüber machen. Irgendwie hat das Ganze ja angefangen als Protestbewegung von Leuten, auf die unsere Politiker erst mal nicht gehört haben. So kommt dann so etwas zustande, wenn man den Menschen nicht zuhört. Jetzt denke ich, dass der Brexit kommen wird - hoffentlich in einer etwas milderen Form. Man sollte nicht vergessen: Letztlich braucht der Rest Europas Großbritannien in vielerlei Hinsicht genau so wie umgekehrt.

Wenn Fischer-Z im Jahr 2019 auf Tour gehen - was steht auf der Setlist?

Natürlich haben wir immer eine Auswahl unserer Klassiker auf der Setlist. Ich habe ja insgesamt 20 Alben gemacht - da ist schon einiges dabei, was das Publikum unbedingt noch mal live hören will. Ansonsten haben wir eine Mischung aus alt und neu - mit Schwerpunkt auf unserem neuen Album. Wir spielen im Übrigen nicht jeden Abend immer dieselben Songs. Das lassen wir auf uns zukommen und dann improvisieren wir auch mal.

Info: Fischer-Z präsentieren ihr Album „Swimming in Thunderstorms“am 31. Oktober im Bensheimer Musiktheater Rex. RNZ-Ticketservice.