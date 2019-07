Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Bei ihm wurde es laut, blutig und manchmal hat es sogar gestunken. Nach verbranntem Fleisch. Seine Produktionen waren hochpolitisch, provokativ, aber in etlichen Szenen auch urkomisch. Er war eben eine Marke, dieser Tanztheater-Guru Johann Kresnik, der dem Heidelberger Theater in den Jahren 1979 bis 1989 eine bundesweite, ja sogar internationale Aufmerksamkeit beschert hatte. Das Beste, was man über ihn sagen kann, ist, dass es bei ihm nie langweilig wurde. Deshalb ist die Trauer in der Welt des Theaters so groß über die Nachricht vom Tod des Multitalents. Am Samstag ist der gebürtige Österreicher im Alter von 79 Jahren in Klagenfurt gestorben.

Kresnik liebte die Bürgerschreck-Attitüde. Er kokettierte mit seinen Ansichten als Linksaußen, ließ auch schon mal Ohrstöpsel vor den krachend lauten Aufführungen verteilen und schaffte es immer wieder, sein Publikum mit bildmächtigen Impressionen zu faszinieren. Zum Beispiel bei seinem Heidelberger "Macbeth", bei dem eine Reihe gusseiserner Badewannen an den geheimnisumwitterten Tod des CDU-Politikers Uwe Barschel in einer Genfer Hotel-Badewanne erinnerte. Machtpolitik kann ein blutiges Geschäft sein, nicht nur bei Shakespeare. Das war die Quintessenz dieses sehr speziellen "Macbeth", bei dem in einer besonders drastischen Szene der Matsch blutiger Eingeweide in den Orchestergraben gekippt wurde. Die Plätze in den vorderen Reihen sollen nicht gerade begehrt gewesen sein.

Biografien und Themen der Bildenden Kunst bildeten für ihn das Ausgangsmaterial für spannungsreiche Spektakel. Er widmete sich Künstlern wie Francis Bacon, Silvia Plath oder Frida Kahlo genauso wie den polarisierenden Lebensgeschichten von Ulrike Meinhof und Rosa Luxemburg. Bei seinem legendären "Familiendialog" arbeitete er mit dem Psychoanalytiker Helm Stierlin zusammen. Viele Jahre später zeigte er in Bonn 22 Szenen aus dem Leben Hannelore Kohls. Die Großkritik reiste aus allen Winkeln des Landes an, weil wieder einmal ein handfester Theaterskandal erwartet wurde. Sogar die Junge Union hatte sich zur Protestkundgebung angekündigt. Doch die Demo viel buchstäblich ins Wasser, weil es an jenem Premierenabend im Februar 2004 wie aus Kübeln schüttete. Deshalb konnte eine Theatermitarbeiterin den vorsorglich für die Demonstranten zubereiteten Glühwein auch nicht ausschenken. Der Skandal blieb sowieso aus, da sich Kresnik - trotz eines fast nackten Kanzler-Statisten - voller Taktgefühl dem Leiden und Sterben der einstigen First Lady der Bundesrepublik im Oggersheimer Wohnhaus der Familie Kohl gewidmet hatte. Als das Stück ein paar Monate später an den Ludwigshafener Pfalzbau geholt wurde, rumorte es noch einmal kräftig unter den Granden der örtlichen CDU, weil sie so etwas wie Majestätsbeleidigung fürchteten, aber auch diese Empörungswelle versickerte rasch an den Ufern des Rheins.

Begonnen hatte Kresniks Karriere 1968 am Theater der Hansestadt Bremen, an dem er als Ballettmeister arbeitete und den Betrieb sofort umkrempelte. An der Weser traf er auf Großmeister wie Kurt Hübner, Peter Zadek, Rainer Werner Fassbinder oder Peter Stein. Ein Kreativlabor sondergleichen, das auf ganz Deutschland abstrahlte - und während Kresniks Ära am Neckar auch hier Früchte trug. Unterstützt wurde er dabei vom damaligen Heidelberger Intendanten Peter Stoltzenberg. Dessen Nachnachnachnachfolger Holger Schultze holte Kresnik 2012 noch einmal in die Region. Die Theatersanierung war noch nicht abgeschlossen, deshalb zeigte Kresnik seinen Abend über den Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn im provisorischen Opern-Zelt. Das Libretto dazu hatte der Schriftsteller Christoph Klimke geschrieben. Schauspieler, Musiker und Tänzer waren stark gefordert, wieder wurde es ohrenbetäubend laut, und wieder wurde viel nackte Haut gezeigt: von Dicken und Dünnen, Alten und Jungen.

Einmal schaffte es Kresnik sogar, zum Darling der Boulevard-Medien zu werden. Das war in den Jahren nach der Wiedervereinigung während seiner Zeit an Frank Castorfs Berliner Volksbühne. Damals besaß der Choreograf einen knallroten Trabant, für ihn ein augenzwinkerndes Statement der Ostalgie. Doch die Knatterkiste wurde ausgerechnet an jenem Abend von einem volltrunkenen PDS-Pressesprecher geklaut, als Kresnik gemeinsam mit Gregor Gysi, Otto Schily und dem ehemaligen Berliner Landesvater Walter Momper eine Spritztour unternehmen wollte. Nix da mit dem Altherren-Jux. Der Zweitakter war weg und schon bald begannen die Rotationsmaschinen zu rattern, um riesige Brüllbuchstaben aufs Papier zu drucken. Anschließend brüllte die halbe Hauptstadt vor Lachen. Schade, dass die geniale Krawallschachtel aus diesem Kracher keinen Tanztheater-Abend gemacht hat. Das Publikum wäre bestimmt geströmt.