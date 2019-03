Von Matthias Roth

Heidelberg. Für seinen Onkel Veit Harlan und dessen Nazi-Filme habe er sich nie interessiert. Das stellte der Filmproduzent Jan Harlan gleich zu Beginn seines Heidelberg-Besuchs klar, als er zu später Stunde, pünktlich zur Fragerunde, im Karlstorkino eintraf. Dort war der Film gezeigt worden, bei dem er als Produktionsassistent mitwirkte: Stanley Kubricks "A Clockwork Orange", 1971 gedreht nach der Romanvorlage von Anthony Burgess.

Alle weiteren Filme und Filmprojekte des Kultregisseurs betreute er als "Besorger": "Ich bin kein Künstler", bekannte er am zweiten Abend im Betriebswerk, obwohl er auch Dokumentarfilme drehte. "Mein Job war es, Dinge zu besorgen, die Kubrick für die Realisation seiner Ideen brauchte: Lizenzen, Verträge, wenn es sein musste, eine ganze Kavallerie." So war er bei Kubrick und der Produktionsfirma Warner Brothers eingestiegen: 1969, "2001 - Odyssee im Weltraum" war gerade in die Kinos gekommen, besorgte Harlan eine Kavallerie für das nächste Projekt, "Napoleon", das von Kubrick selbst leider nie realisiert wurde (es soll aber jetzt als sechsteilige TV-Serie gedreht werden). Für "Napoleon" musste Harlan jedenfalls eine Kavallerie besorgen: "Das ging nur im Ostblock: In Rumänien schließlich fanden wir eine, die man für den Film ausleihen konnte!" Ceausescu habe unterzeichnet gehabt.

Jan Harlan, dessen Schwester Christine 1957 Kubricks dritte Frau geworden war, hatte wohl das Organisationstalent, das Kubrick selbst vielleicht fehlte, und produzierte alle folgenden Filme mit dem Regisseur: 1971 "A Clockwork Orange", 1975 "Barry Lyndon", 1980 "Shining", 1987 "Full Metal Jacket" und schließlich 1999 "Eyes Wide Shut". Jetzt sprach er - am 20. Todestag Kubricks - im Rahmen der Reihe "Musik im Kontext" des Heidelberger Klangforums über die Musik in Kubricks Filmen, wobei ihm der Pianist Hinrich Alpers eine starke Unterstützung war. Eines wurde dabei klar: Der Einsatz von Musik im Film ist seit Stanley Kubrick ein anderer, als er vorher war.

Zwar hatte Alfred Hitchcock mit "Psycho" (1960) oder "Die Vögel" (1963) der Musik im Film eine neue Qualität gegeben, doch Kubricks Verwendung von klassischen Originalkompositionen oder deren elektronischer Verfremdung ist doch eine ganz andere. "Er nutzte die Musik im Film nicht, wie man Parmesan über die Spaghetti gibt", so Jan Harlan, "sondern er respektierte das musikalische Werk, verkürzte es nicht und schnitt den Film im Rhythmus der Musik." Einige Beispiele machten das deutlich.

In "A Clockwork Orange" ist es die klassische Musik, die den jugendlichen Gewalttäter Alex auf irgendeine Art sympathisch macht trotz seiner brutalen Exzesse: Im Roman hört er Bach, Mozart oder Beethoven, im Film konzentrierte Kubrick diese Leidenschaft auf Beethovens Neunte Sinfonie. Das komplette Scherzo etwa untermauert eine Szenenfolge, und Rossinis Ouvertüre zur Oper "Die diebische Elster" begleitet diverse Schlägereien wie eine Ballettmusik. "Auch in ’2001’ ist Johann Strauß’ Walzer ’An der schönen blauen Donau’ komplett zu hören, wenn das Raumschiff im Weltall tanzt", so Harlan. Die Musik sei bei Kubrick zu einem wichtigen Teil der Erzählung geworden, so Pianist Alpers, der einige Originalwerke für Klavier vortrug.

Überhaupt: Kubrick sei lange unzufrieden gewesen mit der Musik zu "2001", bis ihn seine Frau - Harlans Schwester - nicht nur auf Richard Strauss’ "Also sprach Zarathustra" aufmerksam gemacht habe, sondern auch auf die Werke György Ligetis, die zufällig gerade im Radio liefen. Kubrick, der früher selbst in einer Jazzband spielte, habe sofort die Möglichkeiten dieser Musik erkannt. Für Verfremdungen habe Wendy Carlos gesorgt, die früh Bach auf dem Synthesizer spielte und zu "A Clockwork Orange" Musik von Purcell oder Beethoven elektronisch beisteuerte. Schließlich spiele der Film in der nahen Zukunft, und die Musik sollte auch etwas Neues haben.

Der 1937 in Karlsruhe geborene und in Freiburg aufgewachsene Jan Harlan kam über Zürich und Wien 1962 in die USA, zunächst nach New York. Ab 1969 bis zu Kubricks Tod 1999 begleitete er diesen als Produzent: Dessen letzten Film-Plan, den Kubrick selbst nicht mehr verwirklichen konnte, übernahm Steven Spielberg: "A.I." zum Thema Künstliche Intelligenz produzierte Harlan ebenfalls. Harlan wurde auch als Nachlassverwalter Kubricks eingesetzt und organisierte eine Ausstellung über den Regisseur, die seit Jahren um die Welt tourt. Zwei Dinge faszinierten ihn an Kubrick besonders: Sein politischer Instinkt, der gerade auch für "A Clockwork Orange" von Bedeutung ist, und die Tatsache, dass seine Filme offenbar bleiben, während vieles andere im Lauf der Jahre verschwindet: "Er komponierte Filme wie Musik, und das bleibt offenbar im Gedächtnis."