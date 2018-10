Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Bei den Kulturwissenschaftlern geht ständig die Post ab. Ob, wie und bei wem sie ankommt, steht auf einem anderen Blatt. Alles wird irgendwann mit dem Präfix "Post" versehen. Auf die Strukturalisten folgten die Poststrukturalisten und auf die Dramatiker die Postdramatiker, deren Textflächen oder Recherchematerialien vom Publikum mal mehr, mal weniger laut beklatscht werden.

Nun also die Postkritik. Schenkt man einer spannenden Veranstaltung der Heidelberger Literarischen Gesellschaft im Palais Boisserée Glauben, dann leben wir in postkritischen Zeiten. Auf dem propagandistischen Feld erkennen das alle: Wenn sich ein Trump, Donald, oder ein populistischer Schreihals über jedweden sachorientiert-kritischen Diskurs hinwegsetzt, werden Fakten und Meinungen durch Fakes und Hetze ersetzt.

Doch wie verhält es sich im Kulturbetrieb, speziell bei der Literaturkritik? Schon Adorno meinte in den frühen 1950er Jahren, sie sei in die Krise geraten. Trotzdem sind noch immer auf allen Kanälen - Print, Funk und online - ästhetische Urteile von Kennern gefragt, wenn sie sich verständlich, pointiert und ideenreich zu äußern vermögen. So wie der in Dossenheim und Heidelberg aufgewachsene "Zeit"-Literaturkritiker Ijoma Mangold, der im vergangenen Jahr für sein literarisches Debüt "Das deutsche Krokodil" von fast allen Kritikerkollegen, aber auch vom Lesepublikum gefeiert wurde.

Mangold arbeitet in seiner autobiografischen Erzählung sehr feinfühlig seine Kindheit und Jugend auf, schreibt davon, wie er, der 1971 geborene Sohn eines früh nach Namibia zurückgekehrten Arztes und einer aus Schlesien stammenden alleinerziehenden Psychoanalytikerin, aufwuchs. Als dunkelhäutiger Lockenkopf stellt er fest: "Es ist als Kind einfach Scheiße, anders auszusehen als die anderen."

Mangolds Podiumsgespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Friederike Reents kreist um Dossenheim-Idyllen, um den damit kontrastierenden latenten Rassismus, aber auch um die im Buch enthaltene "Georgekreis-Geschichte, die nicht im Strafrechtlichen endet". Denn ein Fall von Pädophilie taucht nicht auf, obwohl man es bei der Lektüre des "Krokodils" lange vermutet.

Dass sich die Literaturkritik in den letzten Jahren stark verändert hat, ist jedem klar. Seit dem Tod des genialischen Poltergeists Marcel Reich-Ranicki vor fünf Jahren gibt es nicht mehr die eine dominierende Stimme, deren Meinung man teilen oder ablehnen kann. Pro und Contra fallen im vielstimmigen kritischen Konzert bei weitem nicht mehr so schrill und dissonant aus. Das kann durchaus von Vorteil sein, denn "es gibt keine Pächter der Wahrheit", wie Mangold sagt. Ästhetische Urteile wichen deshalb so weit voneinander ab, "weil es keine allgemein verbindliche Wahrheit über Kunstwerke gibt".

Die Berufsprofile ändern sich je nach Technologiestandard, das gelte auch für die Kritiker. "Bleiwüsten" über mehrere hundert Zeilen, wie sie einst der hochgeschätzte Joachim Kaiser in der "Süddeutschen" geschrieben habe, kämen heute nicht mehr bei den Lesen an. "Menschen wollen Geschichten lesen", als Anreiz brauche man "eine gute Überschrift, eine gute Unterzeile". Meist fielen den Kollegen der Online-Redaktion die sehr viel pfiffigeren Schlagzeilen ein.

Ganz allgemein empfindet Mangold das Schreiben von Kritiken "als so beglückend, dass man nie damit aufhören möchte". Angefangen hat er damit schon früh: als Praktikant im Feuilleton der "Rhein-Neckar-Zeitung" in den 1990er Jahren.

Und an welches Rezept hält er sich, wenn er einen neuen Titel bespricht? Mangolds Antwort ist kurz und bündig: "Man entscheidet sich lieber dafür, gemein zu sein als langweilig."