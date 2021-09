Schönau. (RNZ) Wolfgang Himmelmann aus Gaiberg arbeitet als Architekt, Maler und Zeichner mit Vorliebe an Projekten, die einen kunsthistorischen oder zeitkritischen Hintergrund haben. Das Kulturhistorische Museum Hühnerfautei zeigt ab 4. September die Ausstellung "Spurensuche im Odenwald – das ehemalige Kloster Schönau". Durch seine Architektentätigkeit, verbunden mit der Begeisterung für Kunstgeschichte und Projektplanung, entstehen Bilder und Bilderserien, die von einer präzisen handwerklich-zeichnerischen Bearbeitung geprägt sind. Seine langjährige Erfahrung mit der Malerei und Fotografie ergänzt diese Arbeitstechnik.

In den letzten Jahren entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten der Kunstgeschichte und Archäologie. Dabei entstanden Kunstwerke, die die Rekonstruktion historischer Anlagen zum Inhalt haben und darüber hinaus auch in Form von Lebensbildern über den Alltag ihrer Bewohner berichten.

In einem solchen Projekt widmete sich Himmelmann dem ehemaligen Kloster Schönau. Beginnend mit der Lage dieser einst mächtigen Zisterzienserabtei im engen Steinachtal bis hin zur detailreichen Darstellung des Baubetriebes werden Einblicke in die ehemalige Klosteranlage gezeigt. Grundlagen sind archäologische Befunde und Erkenntnisse zu noch bestehenden nahezu baugleichen Klosteranlagen. Die Bilderserie " Klosterblüten" zeigt vergleichbare Anlagen in der Region.

Wolfgang Himmelmann wird sonntags jeweils ab 15 Uhr in der Ausstellung anwesend sein und gegen 16 Uhr einen kurzen Vortrag zum Thema " Mittelalterlicher Baubetrieb bei der Errichtung einer Klosterkirche" anbieten. Zu den genannten Öffnungszeiten sind auch die Dauerausstellungen über die Kloster- und Stadtgeschichte zu besichtigen.

Info

Kulturhistorisches Museum Hühnerfautei, Klostergasse 4, Schönau; 4. bis 19. September, Sa/So 14- 18 Uhr (11. 9. ab 12 Uhr).