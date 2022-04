Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Der Volkssänger Kurt Dehn war sich sicher, dass kiffen dumm macht. Rocker Ozzy Osbourne prophezeite dagegen, dass sich die ganze Welt am "süßen Blatt" berauschen wird. Wie verschieden Musiker mit den Themen Gras und Legalisierung umgehen, zeigen diese 20 Songs:

> "En echter Pfälzer racht ken Hasch" (Kurt Dehn): In den Fünfzigern gab es wenige, die für eine Cannabis-Legalisierung brannten. Und so verbreitet auch dieses Lied des Bad Dürkheimer Sängers Kurt Dehn statt Grasduft, eher Rieslingschorlen-Charme: "Mensch, was is die Jugend dumm – die bringt sich bald selber um", singt Dehn. Um dann zu betonen: "En echter Pfälzer racht ken Hasch, denn unser Stoff kommt aus de Flasch."

> "Puff, the Magic Dragon" (Peter, Paul and Mary, 1963): Fabel über das Erwachsenwerden oder heimliche Cannabis-Hymne? Die Geschichte vom kleinen Jackie Paper, der den Drachen Puff ganz doll lieb hat, ihn dann aber im Fantasieland "Honah Lee" zurücklässt, spaltet ihr Publikum. Zwar hat Leonard Lipton – sein Gedicht inspirierte den Folksong – eine entsprechende Motivation stets verneint. Trotzdem wird kolportiert, dass einige Textstellen auf das Rauchen von Cannabis verweisen. In der Komödie "Meine Braut, ihr Vater und ich" (2000) geraten Robert De Niro und Ben Stiller darüber sogar in Streit.

> "Rainy Day Women #12 & 35" (Bob Dylan, 1966): Bob Dylan verbreitet in diesem exotisch betitelten Song eine klarere Ansage: "Everybody must get stoned!"

> "Purple Haze" (Jimi Hendrix, 1967): Es handele sich um ein reines Liebeslied, soll Jimi Hendrix behauptet haben. Doch so wie der Gitarrengott hier den Purpur-Dunst besingt, der ihn den Himmel küssen lässt, fällt das schwer zu glauben.

> "The Pot Smoker’s Song" (Neil Diamond, 1968): Während der eingängige Refrain zum Gras rauchen animiert, lässt Neil Diamond in den Strophen Heroin-Junkies zu Wort kommen, die berichten, wie sie über Cannabis auf die schiefe Bahn geraten sind. Eine bizarre Mischung.

> "Sweet Leaf" (Black Sabbath, 1971): Bevor das E-Gitarren-Riff einkracht, ist ein Husten zu vernehmen. Ozzy Osbourne scheint das nichts auszumachen. Auch wenn die Spießer es nicht verstehen, habe ihm die Pflanze den Glauben zurückgegeben, singt der Brite. Und irgendwann, prophezeit er, werde sich die ganze Welt in sein "süßes Blatt" verlieben.

> "Am Tag, als Conny Kramer starb" (Juliane Werding, 1973): Zur Abwechslung wieder ein Anti-Drogen-Song. Von Joints über Trips geht es für das Rauschgiftopfer Conny Kramer ganz nach unten – ins Grab. Geschrieben hat die Trauerballade der Eberbacher Ulli Weigel.

> "Legalize it" (Peter Tosh, 1976): Legalisieren statt kritisieren: Dieses Motto gibt Peter Tosh aus. Begleitet wird der Jamaikaner von entspannten Reggaeklängen und einem engelhaften Frauenchor.

> "Kaya" (Bob Marley, 1978): "Got to have kaya now", singt Bob Marley. Dabei handelt es sich nicht etwa um seine Angebetete, sondern um einen jamaikanischen Slang-Ausdruck für Marihuana.

> "Up in Smoke" (Cheech & Chong, 1979): Cheech Marin und Tommy Chong sind wohl die Klischee-Stoner schlechthin. Im Titelsong ihres ersten Films führen die beiden aus, wie sich für sie am Ende immer alles in Rauch auflöst.

> "You Don’t Know how it Feels" (Tom Petty, 1994): Mit der ihm eigenen Lässigkeit wartet Tom Petty zunächst ab, bis er sich im Refrain positioniert: "Let’s get to the point – let’s smoke another joint."

> "I got 5 on it" (Luniz feat. Michael Marshall): Fünf Dollar haben Yukmouth and Numskull vom Rap-Duo Luniz bei sich. In ihrem eingängigen Hit wird schnell klar, was sie sich davon kaufen wollen.

> "Hank starb an ’ner Überdosis Hasch" (Joint Venture, 1997): Nein, es macht nicht nur "lungenkrank und lasch". Der Dockarbeiter Hank sei an einer Überdosis Haschisch gestorben, beteuern Joint Venture – mit deutlichem Augenzwinkern.

> "Clandestino" (Manu Chao, 1998): Von "Me Gustas Tu" bis "Welcome to Tijuana": Manu Chao haben nie einen Hehl um ihre Leidenschaft für Marihuana gemacht. Begleitet von einer feurigen Flamenco-Gitarre fordern sie auf "Clandestino" die Entkriminalisierung.

> "Weißer Rauch" (Creme de la Creme, 1999): Deutschrap der ganz alten Schule.

> "Because I got High" (Afroman, 2000): Joseph Foreman alias Afroman erklärt hier auf erheiternd angeheiterte Weise, was er alles nicht machen kann, weil er dafür ja bereits viel zu breit ist. Aha.

> "Wir kiffen" (Stefan Raab, 2001): Die deutsche Antwort auf das amerikanische One-Hit-Wonder Afroman glänzt mit zündenden Erkenntnissen wie: "Auch Boris Becker – das macht Mut – war nur auf Gras so richtig gut."

> "Addicted" (Amy Winehouse, 2006): Fast sauer klingt Amy Winehouse auf diesem Track. Der Grund: Allzu oft müsse sie ihr "weed" mit Schnorrern teilen.

> "Herbalist" (Alborosie, 2008): Der Sound wirkt entspannt, aber im Text geht es ums Geschäftemachen: Grüne Blätter werden ex-, grüne Scheine importiert.

> "Roll me up and Smoke me When I die" (Willie Nelson und Snoop Dogg, 2012): Optisch auffällige Outlaws, die Cannabis lieben: Country-Sänger Willie Nelson und Rapper Snoop Dogg verbindet mehr, als man zunächst denken könnte.