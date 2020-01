> Michael Buselmeier wurde 1938 geboren und lebt als Schriftsteller und Publizist in Heidelberg. Ausbildung als Schauspieler und Regieassistent, Studium der Germanistik und Lehrtätigkeit an verschiedenen Hochschulen. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Literaturpreise. Sein Theaterroman "Wunsiedel" wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. In Heidelberg ist Buselmeier auch als Stadtführer mit enormen kulturgeschichtlichen Kenntnissen bekannt. Frucht dieser Tätigkeit sind seine "Literarischen Führungen durch Heidelberg", ein Standardwerk, das mittlerweile in vierter Auflage vorliegt.