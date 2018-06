Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Aktueller kann eine Premiere kaum sein: Als das Publikum am Donnerstagabend im Heidelberger Zimmertheater Ute Richters Inszenierung des Politkrimis "Komplize" begeistert beklatschte, hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wenige Stunden zuvor ein Urteil gefällt, das mit dem Inhalt des Stücks in engem Zusammenhang steht.

Nach Ansicht der Straßburger Richter haben die EU-Mitgliedsländer Litauen und Rumänien auf ihrem Staatsgebiet geheime Gefängnisse des US-Geheimdienstes CIA (und entsprechende Foltermethoden) geduldet. Geklagt hatten zwei Guantanamo-Häftlinge.

Genau um diese Art politischer Seilschaften geht es in "Komplize"; geschrieben hat das Stück der US-Autor Joe Sutton, uraufgeführt wurde "Complicit" 2009 in London, also dem letzten Jahr der Präsidentschaft von George Bush. Hauptfigur ist der Journalist Benjamin Kitzer, gespielt von Philip Leenders.

Weil der Pulitzer-Preisträger die Quelle im Pentagon nicht preisgeben will, die ihm brisante Informationen geliefert hat, steht er vor Gericht. Denn aus den Geheimpapieren geht klar hervor, dass auf Grund eines Regierungsmemorandums Waterboarding nicht mehr als Foltermethode einzustufen ist - entgegen der Genfer Konvention.

Ben ist als Whistleblower nun in der klassischen Zwickmühle gefangen: Gibt er seine Quelle preis, kann er als Journalist einpacken. Gibt er sie nicht preis, wird er von der Staatsmacht als Terrorverdächtiger eingestuft und wandert ins Gefängnis.

Sein Anwalt Roger Cowan (Christian Schulz) hat dazu einen klaren Rat: "Gib ihnen, was sie haben wollen". Und auch Bens Frau Judith, gespielt von Elisabeth-Marie Leistikow, will nur eins: Dass ihr Mann nicht ins Gefängnis wandert und damit die Existenz seiner Familie ruiniert. "Spiel nicht den Helden", fleht sie ihn immer wieder an.

Um zu verstehen, in welcher Situation sich Ben befindet, muss der Zuschauer wissen, wie es überhaupt zu der Anklage gekommen ist. Statt rückblickender Monologe nutzt Zimmertheater-Intendantin Ute Richter die Macht der Bilder.

In Videosequenzen wird ein Interview gezeigt, in dem Ben Monate zuvor über die Foltermethoden der USA spricht. Zu sehen ist auch, wie Waterboarding in der Praxis aussieht: Dem gefesselten Häftling wird ein Sack über den Kopf gezogen, der immer wieder mit Wasser übergossen wird. Durch den aufkommenden Würgereflex hat das Opfer das Gefühl zu ertrinken.

Starke Bilder sind das, und so mancher Zuschauer muss da schon kräftig schlucken, zumal anschließend gezeigt wird, wie die Werbeindustrie Waterboarding mal eben in einen Spot über Gummibärchen einbaut. Letzteres ist glücklicherweise (noch) Fiktion.

Während der gesamten knapp zweistündigen Aufführung hat der Zuschauer in dem kühl-puristischen Bühnenbild den Artikel 5 der Menschenrechte vor Augen, der jede Form von Folter verbietet - eine zündende Idee von Gerlinde Britsch.

An Ben will die Anklage ein Exempel statuieren, das wird schnell klar. "Wir sind im Krieg", erinnert Roger seinen Mandanten, der sich zunächst als ziemlich hartleibig erweist und seine Quelle auf gar keinen Fall preisgeben will. Schließlich habe man doch eine Vereinbarung mit den Anklägern, kleinere "Geheimnisse" preiszugeben.

Doch Roger weiß, dass Vereinbarungen nicht gelten angesichts der "unkontrollierten Macht" eines Präsidenten. Zur Erinnerung: George Bush hatte Waterboarding ausdrücklich gebilligt, Donald Trump bezeichnete die Methode als "wirkungsvoll".

Gespannt verfolgt der Zuschauer, wie Ben sich entscheidet. Philipp Leenders spielt glaubwürdig einen Journalisten zwischen Berufsethos und persönlichen Ängsten, Elisabeth-Marie Leistikow ist als Judith ebenfalls sehr authentisch: "Ich bin auf keinen Ehemann mit einem Narzissmusproblem scharf gewesen, der das Gefühl hat, dass er der Einzige ist, der die Welt retten kann."

Doch diese Welt wird wohl keiner mehr retten, schon gar nicht Roger, der zwielichtige Seilschaften betreibt. Christian Schulz spielt ihn als gewieften Juristen mit vielen Facetten.

Georg Baselitz stellt zum Tag der Pressefreiheit ein großformatiges Werk zur Verfügung.

Zum Schluss ist der "Kampf auf Leben und Tod", so Roger, entschieden. Gewinner gibt es keine, verloren haben alle. Ein Schluss so traurig und echt wie das Leben.

Neben der ebenso konzentrierten wie feinfühligen Inszenierung ist ausdrücklich das klug edierte Programmheft zu loben, das wichtige Hintergrundinformationen liefert und als Cover Georg Baselitz’ Zeichnung "Frau am Abgrund" zeigt, gemalt für den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai und damals auch Seite 1 der RNZ.

Info: "Komplize" wird gespielt bis Ende Juli, Termine unter www.zimmertheater.de, Karten auch unter Telefon 06221/21069.