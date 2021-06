Wortgefecht über die Literatur, die Liebe und das wahre Leben: Rainer Scharenberg (links) mit Rüdiger Hellmann in Ute Richters Inszenierung von Eric-Emmanuel Schmitts „Enigma“ im Heidelberger Zimmertheater. Foto: Konrad Gös

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Möchte man diesem Kotzbrocken von Literatur-Nobelpreisträger wirklich begegnen? Er grantelt heftiger als Thomas Bernhard oder Peter Handke, die ihren Kulturdünkel schon vor Jahren zum Markenzeichen erhoben hatten. Gallig und mit einer schönen Portion Selbstironie. Zu dieser Spezies der selbstgefälligen Misanthropen gehört auch der auf einem Eiland lebende Bestseller-Autor Abel Znorko in Eric-Emmanuel Schmitts 1996 uraufgeführtem Bühnenhit "Enigma".

Die zu Monatsbeginn aus dem Amt geschiedene Heidelberger Zimmertheater-Prinzipalin Ute Richter hat sich dieses wirkungsmächtige Wortgefecht mit all seinen tiefgründigen Gedanken über die Literatur, die Liebe, die Lüge und das wahre Leben für ihre letzte, ursprünglich schon im Januar geplante Inszenierung ausgewählt. Klar und dezidiert, wie es ihre Art ist, sagt sie mit den Schlussworten des Stücks Ade zu ihrem Publikum, das pandemiebedingt nur in kleiner Zahl zur Premiere kommen konnte. Lediglich 37 wurden ins 93-Plätze-Theaterchen eingelassen, bald werden’s glücklicherweise mehr sein.

Endlich also wieder Theater nach monatelanger Schließung, das stimmt zuversichtlich. Der Abend hebt – wie an dieser Adresse seit Jahrzehnten üblich – die innere Gemütslage. Aber dennoch mischt sich dem Anlass gemäß eine große Portion Melancholie in den dialogstarken Seelencocktail, der mit vielen plötzlichen Wenden dramaturgisch höchst geschickt gespickt ist.

Seit ihrem Debüt mit Peter Shaffers "Equus" im Jahr 1976 hat Ute Richter fast nur Erfolge produziert. Nie hat sie ein Stück zwei Mal auf die Bühne gebracht – mit einer einzigen Ausnahme: "Enigma" sorgte schon Ende der 1990er Jahre für hohe Zuschauerzahlen an der Heidelberger Hauptstraße 118. Nun, bei ihrer 119. Regiearbeit, wagt Ute Richter eine Reprise mit einem gänzlich anderen Konzept – und das ist, frei nach Klaus Wowereit, auch gut so. Stück, Stoff und das Spiel der versierten Darsteller Rüdiger Hellmann in der Partie des grantelnden Nobelpreisträgers und Rainer Scharenberg als angeblicher Journalist Erik Larsen passen ausgezeichnet zusammen. Chapeau, Madame Zimmertheater!

Die Machtverhältnisse sind zu Beginn klar verteilt: hier der schier allmächtig erscheinende, aber voll bösartiger Zynismen steckende Nobelpreisträger Znorko, da der servile Fragensteller Larsen, der von seinem Gegenüber wissen möchte, wie real oder wie fiktional konstruiert sein zuletzt erschienener Liebesbrief-Roman in Wirklichkeit ist. Dichtung oder Wahrheit, das ist hier die Frage.

Von Antwort zu Antwort kommt man näher auf die Spur einer Frau, die für beide Männer eine große Rolle gespielt hat. Eine Wundertüte voller Emotionen und ein Sack voller gegenseitiger Beziehungen tun sich auf. Und wer weiß, vielleicht hat der Erfolgsschriftsteller Znorko sich seinen letzten Triumph sogar mit den gezinkten Karten eines Plagiats erpokert.

Dieses Geheimnis wird im Verlauf des Abends auf völlig überraschende Weise geklärt. Apropos Geheimnis: Der Titel des Stücks spielt auf Edward Elgars Enigma-Variationen an, eine Kette musikalischer Geheimnisse über Freunde des englischen Komponisten.

In ihrem geschmackvoll-schlichten Bühnenbild tut Ute Richter als Inszenatorin das, was sie am besten kann: Sie vertraut auf die Kraft der sorgsam zugespitzten Vorlage und auf ihre mit viel Menschenkenntnis angeleiteten Darsteller. Der Schlussapplaus klang, als hätten nicht nur 2 x 37 Hände, sondern 2 x 93 im voll besetzten Haus dankbar und kraftvoll geklatscht. Und noch einmal: Chapeau, Madame Zimmertheater!