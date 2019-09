Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Zu den faszinierendsten literarischen Figuren Michael Endes gehört der Scheinriese aus dem Kinderbuch-Klassiker "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Mit ihm hat es eine besondere Bewandtnis: Aus der Ferne erscheint er gigantisch, doch je näher man ihm kommt, umso mehr schrumpft er zusammen. Beim Heidelberger Zimmertheater verhält es sich genau umgekehrt. Aus größerer Distanz kommt einem das 93-Plätze-Theaterchen recht possierlich vor, sitzt man jedoch auf einem der Plätze, so erlebt man jedes Mal aufs Neue den riesigen Geisteskosmos der Kultur. Verantwortlich für diesen Verwandlungsprozess ist seit vielen Jahren Ute Richter, die Prinzipalin des Hauses. 1967 wurde sie von ihrem Vorgänger Gillis van Rappard engagiert, 1985 löste sie den Grandseigneur als Intendantin ab. Und seitdem hat sie ihr Publikum nie enttäuscht. 116 Inszenierungen gehen auf ihr Konto. Was für eine Leistung! Ihre Regiearbeiten kommen beim Publikum deshalb so gut an, weil Ute Richter nie mit erhobenem Zeigefinger inszeniert, sondern mit Esprit und psychologischem Feingefühl. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag, obwohl ihr eigentlich gar nicht zum Feiern zumute sei, wie sie im RNZ-Gespräch gesteht.

Frau Richter, Theaterleuten sagt man einen gewissen Hang zum Aberglauben nach, sie pflegen bestimmte Rituale. Tun Sie das auch?

Nein, davor bewahrt mich die Angst vor dem Gelingen. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn andere die alten Rituale pflegen. Dass sie sich zum Beispiel grundsätzlich nicht bedanken, wenn ihnen jemand vor der Premiere "toi, toi, toi" wünscht. Das Dankeswort bringt angeblich Unglück. Ganz früher durften die Schauspieler auch nicht auf der Bühne pfeifen, weil dadurch das Gaslicht hätte ausgepustet werden können. Und wer will das schon: eine unterbelichtete Szene?!

Szene aus Ute Richters jüngster Inszenierung "Zweifel". Patrick Shanleys dialogstarkes Stück spielt in einer katholischen Schule in der New Yorker Bronx. Unser Foto zeigt Joanne Gläsel (links), Mirja Henking und Philip Leenders. Foto: Mara Eggert

Nun feiern Sie am heutigen Freitag, dem 13. September, Geburtstag. Mit welchem Gefühl?

So ein Graus! Nicht wegen des Datums, sondern wegen des Aufhebens um meine Person. Der nächste Januar wäre doch der viel bessere Termin zum Feiern. Dann besteht das Zimmertheater genau 70 Jahre. Am 8. Januar 1950 wurde es von Karl-Heinz Walther gegründet, er war primus inter pares des Gründerteams.

Was ist für Sie gutes Theater?

Ich liebe Theater in jeder Form. Wenn ein gutes Stück glaubhaft wirkt und mich emotional packt, und wenn ich den Gefühlen der Schauspieler bzw. der Figuren folgen will, dann ist das für mich gutes Theater. Bei Komödien ist mir das Schmunzeln lieber als das laute Lachen. Pointen müssen sich ergeben, der reine Boulevard ist nichts fürs Zimmertheater.

Wurden Sie denn bei Theaterbesuchen nie enttäuscht? Sie sind oft unterwegs, sehen viel hier in der Region, aber auch in vielen anderen Theaterstädten.

Ein Theaterbesuch war für mich noch nie ein Verlust. Selbst wenn mir eine Vorstellung nicht gefallen sollte, bringt mich auch dieser Abend weiter, weil ich mich gedanklich mit ihm beschäftigen kann und weil er zu Gesprächen anregt, manchmal sogar zu hitzigen Debatten.

Sie kommunizieren nur per E-Mail miteinander, verlieben sich aber trotzdem über beide Ohren: Szene aus "Gut gegen Nordwind" von Ulrike Zemme nach Daniel Glattauers Bestseller. Ute Richter inszenierte das Stück 2010. Foto: Mara Eggert

Das Zimmertheater verlangt ein besonderes Fingerspitzengefühl, weil das Publikum einfach alles sieht: Jeder falsche Augenaufschlag, jede falsche Betonung könnte die Gesamtwirkung einer Inszenierung stören. Wie schützen Sie sich davor?

Die Schauspieler müssen sehr präzise arbeiten. In diesem Raum hören die Besucher, was die Schauspieler denken. Und noch schlimmer: Sie hören auch, was sie nicht denken.

Die erste Inszenierung an einem Theater ist wahrscheinlich immer die wichtigste. Für mich persönlich war Ihre erste Heidelberger Inszenierung ebenfalls sehr wichtig: Peter Shaffers "Equus" 1976, ein psychologisch aufgeladenes Pubertätsstück, das ein wenig an Wedekinds "Frühlings Erwachen" erinnert. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Regie-Einstand?

Eigentlich wollte Gillis van Rappard damals etwas ganz anderes inszenieren, er bekam dann aber eine Lungenentzündung und überließ mir für die nächste Premiere die Verantwortung. Er selbst hätte "Equus" nie inszeniert. Das Stück entsprach nicht seinem Stil. Es handelt von einem psychisch verzweifelten Jugendlichen - verzweifelt aus unerfüllter Liebe. Deshalb sticht er sieben Pferden die Augen aus. In unserer Inszenierung war es nur ein Pferd. Die Darsteller spielten in einer Szene nackt, das ergab sich bei den Proben, es wirkte ganz natürlich, ganz selbstverständlich.

Es wirkte so, aber die Nacktheit wurde sofort zum Stadtgespräch.

Und wie! Nacktheit auf der Bühne, das hatte es im Zimmertheater vorher nie gegeben. Mich interessierte an dem Stück die psychologische Ebene und die Möglichkeit, die es bietet, in viele verborgene Winkel der Seele zu blicken.

Das Stück wird heute gar nicht mehr gespielt. Könnte es Sie reizen, "Equus" noch einmal im Zimmertheater zu inszenieren?

Wiederholungen liegen mir nicht. Und ganz davon abgesehen: Bei "Equus" hatten wir acht Mitwirkende. Damals waren die Gagen geringer, heute könnten wir uns das gar nicht mehr leisten. Ein- bis Fünf-Personen-Stücke, das ist hier die Regel. Und das passt auch besser zum begrenzten Spielraum des Zimmertheaters.

Haben Sie Vorbilder?

Gillis van Rappard. Er war eine faszinierende Theaterpersönlichkeit und ein brillanter Schauspieler. Bei ihm habe ich "Theater" gelernt und mich nach neun Jahren Mitarbeit sozusagen als "habilitiert" gefühlt.

Viele Theaterleiter gelten als Tyrannen, war er auch einer?

Ja, er war auch sich selbst gegenüber tyrannisch, weil er stets das Optimale anstrebte.

Sie haben immer wieder bedeutende Stoffe für das Zimmertheater entdeckt: anspruchsvolle Komödien wie Yasmina Rezas "Kunst", packende Beziehungsgeschichten wie Daniel Glattauers "Gut gegen Nordwind" oder brisante Stoffe zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten wie "Der Vorname" von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière. Was passt besonders gut zum Zimmertheater?

Stücke, die haften bleiben und über die man sich noch Wochen nach dem Vorstellungsbesuch unterhalten kann. Den "Vornamen" hätten wir zwei Jahre lang spielen können, die Nachfrage war riesig. Es ging darum, ob Eltern ihren Sohn "Adolphe" nennen dürfen oder ob das als nationalsozialistisches Bekenntnis gedeutet werden kann. Nach 196 ausverkauften Vorstellungen haben wir die Produktion abgesetzt.

Brisante Gespräche: "Zeitstillstand" von Donald Margulies (2012) mit Werner Galas, Dana Kröhnert, Ulrich Gall, Lisa Wildmann (v. links). Das Stück handelt von einer Kriegsreporterin, die das Elend festhält, aber nicht helfen kann. Foto: Mara Eggert

Warum?

Das Publikum braucht einen Wechsel, das Zimmertheater braucht ebenfalls einen Wechsel. Außerdem können Engagements nicht beliebig verlängert werden, Schauspieler müssen bei Anschluss-Engagements ihr Wort halten können.

Apropos Wechsel: Laut Homepage des Zimmertheaters wird die "Nachfolge der Intendanz" gesucht. Bis Ende September läuft die Bewerbungsfrist. Wie geht die Suche vonstatten? Und vor allem: Fällt es Ihnen nicht schwer, nach so vielen intensiven Jahren die Verantwortung abzugeben?

Nein, absolut nicht, obwohl es für alle Beteiligten kein einfaches Unterfangen sein wird. Die Bewerber müssen den Raum mit seinen Besonderheiten und das Zimmertheater-Publikum mit seinem feinen Geschmack kennenlernen.

Welche Zukunft hat das Jahrtausende alte Medium Theater überhaupt? Gesellschaftliche Milieus lösen sich auf, Zuschauer mit bildungsbürgerlicher Prägung gibt es immer weniger. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Da halte ich mich an den Dramatiker Tankred Dorst, der hat einmal sinngemäß gesagt: Solange Menschen sich vorspielen lassen wollen, wie sie sind oder wie sie sein könnten, bleibt das Theater lebendig. Die Unmittelbarkeit ist das Faszinierende an diesem Medium: Etwas geschieht - und ich bin dabei. Außerdem gefällt mir Max Reinhardts Credo ausgesprochen gut: "Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters."