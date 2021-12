Von Jesper Klein

Heidelberg. Hector Berlioz hat es getan, Charles Gounod, Sergei Prokofjew, Leonard Bernstein und eben auch Vincenzo Bellini: Es herrscht wirklich kein Mangel an musikalischen Adaptionen des "Romeo und Julia"-Stoffs. Warum es nach Benjamin Brittens "The Turn of the Screw" am Heidelberger Theater jetzt ausgerechnet diese lyrische Tragödie aus Bellinis Belcanto-Feder (1830) sein muss? Es steckt wohl die Sehnsucht nach der großen Oper dahinter, die man in für Theatermacher wie Zuschauer harten Zeiten allemal nachvollziehen kann.

Und es wird ja nicht leichter. Für den Theaterbesuch muss das 2G+-geimpfte und zudem getestete Publikum einiges auf sich nehmen. Manche bleiben lieber zu Hause, auch diese Zurückhaltung ist nicht neu. Die Belegung des Marguerre-Saals, zur Hälfte besetzt, neigt am Premierensonntag zu einer sehr merkwürdigen Clusterbildung, die das Publikum wohl gerne in Eigenregie korrigiert hätte. Vielleicht schon aus Gewohnheit zum Schachbrettmuster. Bei der auf die Bühne verlegten Premierenfeier bedankt sich Intendant Holger Schultze am Ende des Abends denn auch beim Publikum fürs Kommen. Es ist momentan alles andere als selbstverständlich. Nach gut zweieinhalb Stunden Premiere klopften sich die Verantwortlichen gegenseitig auf die Schultern.

Tatsächlich wird in den anspruchsvollen Titelpartien beglückend gut gesungen. Alyona Rostovskaya als samtige, farbige Giulietta und Zlata Khershberg etwas expressiver in der Hosenrolle des Romeo – zuletzt auch für Brittens Oper gemeinsam auf der Bühne – geben ein hervorragendes Paar. Daneben runden James Homann (Capellio), Ipca Ramanovic (Lorenzo) und Gast Daniel Pataky (Tebaldo) die gute Leistung des bei Bellini im Gegensatz zu Shakespeare ausgedünnten Ensembles ab.

Das Philharmonische Orchester spielt schon in der schmissigen Ouvertüre mit Schwung auf, wie überhaupt die Marschroute dieser Musik recht schnell klar wird. Melodischer Vokalzauber steht über allem, das Prinzip der pfeilschnellen Szenenfinale hat man hingegen bald verstanden. Elias Grandy gelingt dabei ein überzeugender Mittelweg mit einem leichten, bisweilen auch zurückhaltenden Klang, der Akzente setzt, aber nicht jeden musikalischen Effekt auf Biegen und Brechen ausschlachtet. Einen szenisch eingebundenen Chor – nur die Männer dürfen – hat man länger nicht auf der Bühne gesehen. Die Frauen müssen allerdings im Off bleiben.

Andrea Schwalbachs Inszenierung beschränkt sich weitgehend auf das Erzählen der Geschichte, die in Bellinis konzentrierter Version stark um den Machtkampf der beiden im Titel präsenten Veroneser Familien, Capuleti und Montecchi, kreist. Im ersten Akt passiert bei ein wenig Kulissengeschiebe recht wenig. Im zweiten gelingt es dann aber besser, Liebesgeschichte und Familienfehde zusammenzubringen, die auf der eher spärlich ausgestatteten, meist dunklen Bühne (Anne Neuser) und an den Kostümen (Pascal Seibicke) ihre Spuren hinterlässt.

Wirklich tief dringt das aber nicht vor, auch wenn das Drama am Schluss – erst Paukenwirbel, dann Vorhang – musikalisch knallt. Dass man dem Publikum noch einmal sagt, wie phänomenal der Abend denn gewesen sei, ändert daran wenig. Womöglich hätte das der ein oder andere schon selbst mitbekommen. Der ordentliche, aber kaum stürmische Beifall spricht eher dagegen.