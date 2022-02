Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Kann man Anton Tschechow, diesen großen russischen Seelenerforscher des psychologischen Realismus, in eine Art "Quatsch Comedy Club" verbannen? Klar, unter normalen Umständen ginge das. Im Theater ist ja vieles möglich, auch im Alten Saal des Heidelberger Hauses.

Aber was ist derzeit schon normal? Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine steht die Welt Kopf – und nicht nur die Theaterleute bekommen das kalte Grausen. Dass ihnen ausgerechnet Putin mit seinem brutalen Angriff auf die Ukraine in die Parade fährt, konnten sie nicht ahnen. Wie auch? So kam es, dass Milan Peschels "Kirschgarten"-Verballhornung am vergangenen Freitag zur Unzeit Premiere feierte. Gut gemeint, schlecht getimt.

Eigentlich sollte das Projekt schon vor zwei Jahren vom Stapel gelassen werden, doch dann kam Corona. Und jetzt auch noch der Kreml-Autokrat. Witzeleien auf der Bühne sehr frei nach Anton Tschechows letztem Werk, das 1903 auf der Krim vollendet und im Januar 1904 in Konstantin Stanislawskis Moskauer Künstlertheater uraufgeführt wurde, haben in diesen Tagen einen bitteren Beigeschmack. Das wissen alle. Das weiß der Regisseur, das wissen die Künstler und das Publikum. Und auch der Intendant weiß es. Deshalb tritt Holger Schultze nach der knapp 90-minütigen Vorstellung an die Rampe, drückt seine tiefe Betroffenheit und Solidarität mit den Ukrainern aus und findet genau die richtigen Worte, bevor das Publikum nach draußen strömt, vorbei an der partiell blau-gelb angestrahlten Fassade.

Die großen Stücke Tschechows sind von tragikomischen Figuren bevölkert. Nichts will ihnen so recht glücken, nicht in der Liebe, nicht beim Geld oder bei ihren Zukunftsplanungen. Immer wieder wurde diese Konstellation als Spiegelbild einer dekadenten russischen Gesellschaft vor den Revolutionen von 1905 und 1917 interpretiert.

Aber Milan Peschel, der Könner mit dem künstlerischen Stallgeruch aus Frank Castorfs Berliner Volksbühne, interessiert sich nicht für einen museal-konservativen Aufguss aus dem Tschechow-Samowar. Stattdessen macht er aus dem "Kirschgarten" Kleinholz und kittet das so gewonnene Material mit Versatzstücken aus anderen Texten des Schriftstellers und Arztes. Peschel kann das, er weiß, wie man aus einer launigen Dekonstruktion intelligent Funken schlägt. Auch auf der Heidelberger Bühne hatte er damit schon häufiger Glück, worauf er ganz selbstverliebt hier und da im "Kitschgarten" hinweist. Neben dem Hauptwerk schlachtete der Regisseur für seine Zeitgeist-Collage über die Höhen und Tiefen des Theateralltags auch noch Tschechows "Schwanengesang", den Essay "Über die Schädlichkeit des Tabaks" und den "Heiratsantrag" aus. Und weil’s an diesem Abend vor allem um die Schauspielerei von heute mit all ihren privaten und beruflichen Nöten geht, reden sich die sieben Akteure mit ihren ganz realen Vornamen an: Roland Bayer, Lisa Förster, Daniel Friedl, Katharina Quast, Christina Rubruck, Esra Schreier und Andreas Seifert. Ein Septett, das ganz fantastisch augäpfeln, wortwitzeln und am Kronleuchter schaukeln kann.

Die Bühnen- und Kostümbildnerin Nicole Timm zitiert mit ihren pechschwarz angepinselten Wackelstellagen die Szenerie der Uraufführung im Moskauer Künstlertheater, jener Weihestätte der russischen Hochkultur, in der übrigens auch schon einmal das Heidelberger Theater mit einer flotten Sause aus der Feder Lutz Hübners zu Gast war, anno 2003, als Günther Beelitz seine Kontakte zu Russland zum Nutzen seines Ensembles pflegte.

Was soll man also tun mit dieser ebenfalls flotten Tschechow-Sause? Einmotten und zu besseren Zeiten wieder zeigen? Vielleicht wäre das der richtige Weg. Andererseits wirkt gerade jetzt ein ganz spezielles Zitat, das auch noch augenrollend ironisiert wird, einfach frappierend: "Mein Gott, ich liebe Russland."

