Von Ingeborg Salomon

Das erschließt sich mir nicht so recht", gesteht der leicht überforderte Staatsanwalt. Das mag dem Zuschauer des Wirtschaftsthrillers "Junk", der am Donnerstagabend im Heidelberger Theater Premiere feierte, genauso gehen. Doch keine Sorge: Auch wer nicht so genau weiß, was Arbitragehändler, Rating-Agenturen, Analysten und Heuschrecken (nein, nicht die langbeinigen Hüpfer) eigentlich auf dem Finanzmarkt treiben, kann an dem Stück von Ayad Akhtar durchaus Spaß haben. Denn "Junk" besticht mit einer großartigen Ensembleleistung, an der 14 Schauspieler, teils in mehreren Rollen, beteiligt sind. Regie führte Brit Bartkowiak, die in Heidelberg bereits "Woyzeck" und "Unschuld" inszeniert hat.

"Junk bonds" ist der englische Fachbegriff für Schrottanleihen, die hoch verzinst und auch mit hohem Risiko behaftet sind. Das Stück dreht sich knapp drei Stunden um überhitzte Märkte und ebenso hitzige Akteure; es ist ein langer Theaterabend, aber ein durchaus kurzweiliger. Fachlich gebrieft wurden Regisseurin und Schauspieler vom Leiter der RNZ-Wirtschaftsredaktion, Thomas Veigel, der auch einen sehr lesenswerten Beitrag im Programmheft geschrieben hat. Das Bühnenbild von Nikolaus Frinke - ein Treibhaus samt Konferenztisch und diversen Grünpflanzen - ist schlicht in seiner Ästhetik und stark in seinem Symbolgehalt.

Wir befinden uns im Jahr 1985, als der Kauf auf Pump salonfähig wurde und windige Finanzjongleure wie die Heuschrecken über den Wirtschaftsmarkt herfielen. So ein Exemplar ist der Investmentbanker Robert Merkin, grandios dargestellt von Steffen Gangloff. Sein Plan ist, den alteingesessenen Konzern Everson Steel zu übernehmen.

Dessen Vorstandschef spielt Hans Fleischmann als einen Patriarchen alter Schule, der das Unternehmen in der dritten Generation führt. Er geht zwar schon mal mit dem Aufsichtsrat segeln - was der ihm nicht danken wird -, hat aber stets auch die Belegschaft im Auge. Seine Ansprache an die Mitarbeiter, als das Unternehmen dank Merkins aggressiver Übernahmepolitik auf der Kippe steht, ist eine szenische Glanzleistung.

Merkin bedient sich bei seinen kriminellen Machenschaften des Unternehmers Israel Peterman (Martin Wißner) und des Arbitragehändlers Boris Pronsky (Andreas Seifert). Ersterer hat von Turbokapitalismus keine Ahnung und muss erst lernen, Schulden als Kapital zu begreifen. Martin Wißner gibt ihn als recht unbedarften, aber sehr lernfähigen Unternehmer; ihn für die eigenen Zwecke einzuspannen ist für Merkin ein Leichtes. Bronsky hingegen ist ein abgehalfterter Finanzier, der tief in Merkins Schuld steht und vor nichts zurückschreckt. Der Vierte in diesem Quartett ist ein ausgebuffter Anwalt (Jonathan Schimmer), für den Recht und Gerechtigkeit keinen Penny wert sind.

Auf der Gegenseite stehen der Everson-Konzernchef samt einem zumindest äußerlich superkorrekten Investmentbanker (Hendrik Richter), der taffen Anwältin (Sophie Melbinger) sowie dem Finanzmagnaten Leo Tresler (Roland Bayer). Der sagt den schönen Satz: "Ein Mann ist das, was er besitzt." Das überzeugt schließlich auch die Autorin Judy Chen, die an einem Buch über Finanzpolitik schreibt. Sheila Eckhardt spielt eine junge Frau, die sich bei ihrer Arbeit um ehrliche Analysen bemüht, letztlich aber doch schwach wird und sich auf eine Affäre mit dem aufgeblasenen Tresler einlässt. Wir lernen: Macht ist sexy und Geld macht korrumpierbar. Zum Schluss hat Chen viel gewonnen und ebenso viel verloren: "Ich nahm das Scheißgeld", gesteht sie. Aber ihr Buch wird nie erscheinen.

Gegen die ausgebufften Machenschaften von Merkin, der privat zudem kräftig von seiner Gattin Amy (Katharina Uhland) angefeuert wird, hat letztlich keiner eine Chance. Gier und Geltungssucht gewinnen die Oberhand, auch die Exekutivorgane haben da schlechte Karten. Der Staatsanwalt (Dietmar Nieder) ermittelt wegen Insidergeschäften und Betrugs, sein Mitarbeiter hört deshalb mal eben ein paar wichtige Gespräche ab.

Diesen Kevin Walsh spielt Dominik Lindhorst-Apfelthaler herrlich hektisch und ein wenig durchgeknallt - eine tolle Leistung, war er doch erst eine Stunde vor der Premiere für Raphael Gehrmann eingesprungen, der kurzfristig absagen musste. Deshalb begann die Premiere auch 20 Minuten verspätet.

Ayad Akhtar, der gerade mit dem renommierten Erwin-Piscator-Preis ausgezeichnet wurde, ist vor zwei Jahren mit "Junk" ein spektakulärer Wirtschaftskrimi gelungen. Nach Hamburg und München ist Heidelberg das dritte Theater, das das beklemmend aktuelle Stück inszeniert. Vorbild für "Junk" war Michael Milken, der 1986 mit Ramschanleihen rund 550 Millionen Dollar verdiente - in einem einzigen Jahr. Die große Party ging erst zu Ende, als sich ein ehrgeiziger US-Bundesstaatsanwalt für ihn interessierte: Rudolph Giuliani, später Bürgermeister der Finanzmetropole New York. Dass US-Präsident Donald Trump Immobilienmakler war, passt bestens ins Bild.

Das Publikum feierte Regisseurin und Ensemble ausgiebig und nimmt die eindrucksvollen Schlussbilder im Kopf mit nach Hause. Der Tanz ums Goldene Kalb ist auf der Bühne beendet, im realen Leben geht er weiter.

