Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Brüder Grimm sind im 21. Jahrhundert angekommen. Genauer gesagt: Ihr Märchen "Der gestiefelte Kater", erschienen 1812 in der ersten Auflage der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen als Nr. 33, erobert gerade die Bühne des Alten Theatersaals in Heidelberg. Regisseurin Yvonne Kespohl steckt Hauptdarsteller Marcel Schubbe in knallrote Over Knee-Stiefel und lässt das Katzentier die Bühne rocken. Liebenswürdig, pfiffig und zugleich ziemlich energisch verschafft der Kater seinem Herrn, dem tumben Müllersohn Hans, einen besseren Platz in der Welt – als Graf. Und auch der König, die Prinzessin und der Diener Gustav sind am Ende ein bisschen glücklicher.

Das haben sie auch dringend nötig: Der König residiert zwar in einem Schloss mit lila-güldener Tapisserie, aber außer Befehlen fällt ihm so gar nichts ein. Max Roenneberg spielt ihn als ziemlich einfältigen Egozentriker, der noch nicht begriffen hat, dass seine Tochter kein kleines Mäuschen mehr ist. Maren Kraus setzt als Prinzessin einen starken Akzent. Ihr knallgelbes Baby Doll-Kleid ist nur Fassade, die junge Dame, schwer gelangweilt vom Teppichfransen zählen in ihrem Zimmer, platzt geradezu vor Energie und wäre viel lieber Bäuerin.

Deshalb fällt sie dem gutmütigen Diener Gustav (Gabriel Kähler) auf die Nerven, der im Schloss die Eier legende Wollmilchsau gibt, seit der König das gesamte Personal entlassen hat. Dass der so als Jäger, Musiker, Wachsoldat und Koch Geforderte dabei von Zeit zu Zeit malerisch zusammenbricht, ist stimmig. Burn-out heißt das heute. Wie gut, dass sich der Gestiefelte Kater ins Schloss einschleicht, um das Personal hier auf Vordermann zu bringen und die Hofgesellschaft gehörig aufzumischen.

Mit ihrer zeitgemäßen Fassung des Märchens trifft Yvonne Kespohl, die in Heidelberg schon mit "Pippi Langstrumpf" und mit "Ronja Räubertochter" überzeugte, den Nerv des jungen Publikums und auch den der begleitenden Erwachsenen. Der Applaus nach 80 kurzweiligen Minuten verriet generationenübergreifende Begeisterung. Für Kinder im Grundschulalter ist "Der gestiefelte Kater" ein großer Spaß – auch wenn etliche das Grimmsche Märchen vielleicht noch gar nicht kennen. Viele überraschende Regieeinfälle sorgen dafür, dass auf der Bühne kein Leerlauf aufkommt. Immer wieder wird gereimt, gerockt ("These Boots are Made for Walking") und getanzt.

Die witzigen Kostüme und das wandlungsfähige Bühnenbild (Mariam Haas und Lydia Huller) sowie die fetzige Musik (Lukas Brehm und Jonas Pentzek) machen die Szenen zu einem sehr sinnlichen Erlebnis für Augen und Ohren. Auch hier stimmt die Regie: Das Stück beginnt mit einer ruhigen Szene, in der Hans als jüngster Sohn des Müllers nur den pelzigen Kater geerbt hat. Der fordert nichts als ein Paar Stiefel und verspricht dafür Gold und Ehre. Dass die allein nicht glücklich machen, zeigt anschließend ein ausführlicher Einblick ins Schlossleben. Da wandelt sich der Salon in eine Großküche, in der ein fehlendes Rebhuhn, das der König zu verspeisen gedenkt, zum existenziellen Problem für den guten Gustav wird.

Die Regisseurin zieht ihre Zuschauer gekonnt in die Handlung hinein, um in den letzten 20 Minuten ganz groß aufzudrehen: König und Prinzessin fahren einige Runden auf Mini-Motorrollern um das Schloss, bis eine finale Zaubershow folgt. Dazu senkt sich ein Vorhang aus Silberfäden, Trockeneis-Nebel wabert und die Zauberkugel schwebt zur Decke. Dass Graf Hans und Prinzessin Florette sich finden, versteht sich. Und wenn sie nicht gestorben sind – oder besser: Aus die Maus!

