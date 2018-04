Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Miniatur-Regenschirme trudeln durch die Lüfte, manche geschlossen, andere noch offen, aber leicht zerbrochen vom diagonal peitschenden Sturmregen. Die japanische Schablone für Seidenstoffe bezaubert mit einer fernen Ästhetik. Die Muster der Seidenkimonos beeinflussten das europäische Design, wie diese sehenswerte Schau der Textilsammlung Max Berk zeigt. Im Fokus der vom Kreismuseum Zons am Niederrhein leicht differenziert übernommenen Ausstellung stehen rund 30 "Katagami" (Färbeschablonen aus Papier) und moderne Entwürfe.

Trotz großer Bestände von Färbeschablonen in Museen in Wien und Dresden gab es bislang nur wenige Ausstellungen zu diesem Thema. Die vielfältigen und für ein europäisches Auge oft überbordenden Muster wurden in einem Reservierungsverfahren hergestellt: In die mit Kakisaft verklebten Papiere der Schablonen wurden die Linien mit Messern eingeritzt, besonders feinteilig und kompliziert waren die Muster der Samurai-Kimonos mit winzigen Punkten. Anders als bei einer Batik wird für das Reservieren nicht Wachs, sondern eine Reispaste verwendet, die mit einer Rakel durch die Schablone gedrückt wird. Die Motive spiegeln die Verbundenheit mit der Natur wider: Pflanzen kommen sehr häufig vor, auch Tiere, die den Jahreszeiten zugeordnet werden, Menschen eher weniger.

Das Papier einer sogenannten Protoschablone (die für den Herstellungsprozess wichtig war) wurde oft eine Generation lang in einer Familie weiterentwickelt, ebenso das Muster, das diese besaß. Spannend war es zu sehen, zu welchen modernen Kreationen diese traditionellen Dessins führten. Die Düsseldorfer Grafikdesignerin Bärbel Maxisch fertigte meterlange Stoffe, die wesentliche Musterelemente der Schablonen aufnehmen und teils reizvoll das Original interpretieren wie etwa der türkisfarbene Wandbehang "Welle". Ausgesprochen modisch wirken die Tapeten englischer Designer, auf denen Schmetterlinge, Karpfen und Libellen in schillernden Farben glänzen.

Auf der Empore werden textil anmutende "Schablonen" in Papierstruktur von Prof. Angelika Rösner (Hochschule Niederrhein) gezeigt. Gelaserte Platten von der Hochschule Luzern ähneln Scherenschnitten.

Auf der Vernissage begrüßte der Leiter des Kurpfälzischen Museums, Prof. Dr. Frieder Hepp, seine Gäste. Erneut erhielte man die Gelegenheit, im Spiegel aktueller Entwürfe und zeitgenössischer Kunst den Einfluss der fernen Welt Japans zu erleben. Er gab einen Überblick über die historischen Zusammenhänge, erwähnte die Edo-Zeit, in der Japan etwa ab 1640 vollkommen von der Außenwelt abgeschottet war. Die Öffnung des Landes wurde 1854 von dem amerikanischen Kommandeur Perry gewaltsam erzwungen. Seit diesem Zeitpunkt kamen japanische Kulturgüter nach Paris. Paris und London entwickelten sich zu den Zentren des Japonismus. Impulse wirkten auf europäische Künstler, vom Jugendstil bis in die Gegenwart.

Angelika Riemann, die zusammen mit Dr. Kristine Scherer die Ausstellung kuratierte, berichtete von der hier gezeigten Schablonen-Sammlung des Kreismuseums Zons, die mit dem Kauf eines kleinen Bestandes von Proto-Schablonen in Japan begann. In letzter Zeit tauchten die Katagami-Muster wieder in Mode und Keramik auf, wenn auch vergrößert oder vervielfacht, westliche Künstler interpretierten sie. Es handle sich um "kein abgeschlossenes Kapitel der Kunstgeschichte".

Info: Textilsammlung Max Berk, Brahmsstr. 8, Heidelberg-Ziegelhausen. Mi., Sa. u. So. 10-18 Uhr, bis 8. Juli 2018. Zur Ausstellung sind zwei Publikationen über Katagami zum Preis von 7 bzw. 12,50 Euro erhältlich.