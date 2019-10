Von Werner Popanda

Heidelberg. Mit der Ausstellung von Werken des Bildhauers Hartmut Gossel, die den verheißungsvollen Titel "Mit dem Wort und den Stühlen tanzen" trägt, setzt das von der Wiedereingliederungshilfe der Evangelischen Stadtmission geführte Heidelberger Stuhlmuseum zweifelsohne einen weiteren Markstein.

Gossel gelingt es, in seinem Schaffen künstlerisches Bewusstsein, handwerkliches Können, Ideenreichtum und Experimentierfreudigkeit gleichermaßen zu vereinen. Unterm Strich lässt er, der sich schon seit vielen Jahren mit der Bildhauerei beschäftigt, auf diese Weise rundum beeindruckende Objekte entstehen.

Beeindruckend zum einen, weil sich Gossels Interesse am Austarieren von Schwere, Statik, Leichtigkeit, Balance und Dynamik wie ein roter Faden durch sein komplettes Werk zieht. Zum anderen zeichnen sich seine Arbeiten, in denen neben der menschlichen Figur schon seit seiner Studentenzeit der Stuhl von zentraler Bedeutung ist, durch jede Menge Anspruch und Humor zuhauf aus. Wie bei den diversen kleinen "verformten" Holzstühlchen, die auf einem Bein balancieren. Darüber hinaus bildet er aus eigentlich wertlosen Materialien und Fundstücken durch originelle Kombinationen faszinierende kleine Kunstwerke. So werden aus alten Stühlen imposante Wandobjekte.

Eine ganz spezielle Leidenschaft offenbart Gossel in der Aufwertung von Abfallholz. Unter anderem baut er aus dem Holz von Einweg-Paletten "besitzbare" Stühle von großer Originalität und einmaligem Design. Wobei sich der gebürtige Norddeutsche, der seine Jugend und Schulzeit in Südbaden verbrachte, beim Zusammenbau ausschließlich auf die Hilfsmittel Holzleim und Schrauben beschränkt.

Alles in allem, gesteht der studierte Nachrichtentechniker mit einem Schmunzeln, nehme er sein künstlerisches Schaffen "nicht todernst". Vielmehr müsse dieses nicht nur ihm, sondern auch dem Betrachter richtig Spaß machen. Er jedenfalls lasse sich "unendlich viel Zeit", um in seiner "Kellerwerkstatt mit mäßig guter Ausstattung, aber allem Material" ein Objekt nach dem anderen zu fertigen.

Info: Verkaufsausstellung "Mit dem Wort und den Stühlen tanzen", Heidelberger Stuhlmuseum, Plöck 16 (Hinterhof), Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13.15 bis 15.30 Uhr, nach Absprache unter Telefon: 06221 / 149874 oder 0160 / 95615605. Eintritt frei.