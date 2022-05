Von Heribert Vogt

Heidelberg. Deutschland scheint seltsam verpuppt und in Konventionen erstarrt. Wie ferngesteuert oder wie Marionetten an Fäden hängend folgen die Menschen merkwürdigen unsichtbaren Regeln. Ein Eindruck, den man auch während der Corona-Pandemie haben konnte.

Aber dieses so aufgeräumte und nur allzu gut funktionierende Puppenheim wird stark aufgemischt in Sarah Kilters revueartigem Drama "White Passing", mit dem das Schauspiel Leipzig beim Stückemarkt im voll besetzten Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters gastierte. Und in der Inszenierung von Thirza Bruncken geht wirklich die Post ab, wenn eine ebenfalls puppenhafte, jedoch lebenspralle Girlie-Gang im Rap-Rhythmus gar nicht Barbie-like dazwischenfährt und viel Staub aufwirbelt.

Das schön-schreckliche Deutschland ist auch eine überdimensionale Einkaufstasche mit beeindruckendem Reißverschluss (Bühne und Kostüme: Christoph Ernst). Raumfüllend liegt sie auf der Seite, zum Publikum hin geöffnet. Darin befindet sich ein Messie-Gewusel von jeweils riesigen Konsumartikeln: Packungen mit sicheren Hygiene-Produkten, Zigaretten mit der Aufschrift "Rauchen ist tödlich", Schokolade oder Gummibärchen. Dazwischen drapiert sind gigantische Kassenbons, mit denen sich die drei nicht mehr ganz so jungen Schauspielerinnen Meriam Abbas, Julia Preuß und Bettina Schmidt mühelos, ja sogar üppig umschlingen können. Hier muss eine Single-Frau wohnen.

Und Ihmchen lebt in Berlin zwischen den Kulturen. Einerseits frequentiert sie gern das Kaffee Einstein am Savigny-Platz in Charlottenburg – Nähe Kurfürstendamm –, andererseits hat sie einen algerischen Vater in der Badstraße im Wedding, bei dem sie zeitweise aufgewachsen ist. So ist sie sensibilisiert für die Widersprüche in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und gegen diese branden immer wieder Wellen des Hinterfragens wie der Kritik an – "jetzt geht diese Deutschlandscheiße wieder los". Und das mitunter im offensiv-lustigen Stil einer Cindy aus Marzahn, jedoch mit nervig-piepsenden Puppenstimmen oder auch mit den vitalen und gekonnt dargebotenen Tanzchoreographien von Romy Avemarg (Patrick Hernandez: "Born to Be Alive").

In der deutschen Medien- und Kulturgesellschaft ist "alles so verschwommen". So irrlichtert die weibliche "Sehnsucht nach Männlichkeit" zwischen Bushido, Jan Böhmermann und Harald Schmidt so dahin. Das krasse Bildungsgefälle hält böse Fallstricke bereit: Wer "ambivalent" und "äquivalent" nicht zu unterscheiden vermag, ist schnell geliefert. Aber da kann man noch nicht einmal wütend die Schranktüren zuschlagen, da sie alle die Soft-Close-Automatik haben. Und ob man den Zwängen mit dem Plug-in-Hybrid-SUV wirklich entkommen kann, ist auch noch nicht gesagt. Aber tolle Fluchtmöglichkeiten bietet die TV-Reisesendung "Wunderschön!" mit der bewunderten Moderatorin Tamina Kallert.

Der unterhaltsame, in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin entstandene Theaterabend kommt immer mehr auf Touren und erinnert von ferne an das legendäre Musical "Linie 1". Das vielschichtige Bühnenwerk vereint assoziativ viele Aspekte, auch Reflexionen über das Stück und die Autorin Sarah Kilter sind einbezogen. Aber alles wird leicht durch den Schwung, mit dem die Darstellerinnen durch die flauschige Szenerie wirbeln. – Viel Applaus.