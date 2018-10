Heidelberg (hv). Auch die 36. Ausgabe des Heidelberger Stückemarkts vom 26. April bis 5. Mai 2019 präsentiert wieder die Avantgarde des Theaters. Es werden neue Stücke gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Damit stößt das Festival gesellschaftliche Diskurse an und reflektiert ästhetische Tendenzen der Theaterlandschaft. Das internationale Highlight des Stückemarkts ist das jährlich wechselnde Gastland. Dabei handelt es sich zum zweiten Mal nach 2011 um die Türkei: Wie hat sich das Theater unter Recep Tayyip Erdogan verändert?

Eröffnet wird der kommende Stückemarkt mit der Uraufführung des Gewinnerstücks beim letzten deutschsprachigen Autorenwettbewerb. Nach ihrer Teilnahme am Stückemarkt 2002 mit "Autofahren in Deutschland" war Ulrike Syha 2018 mit dem Siegerstück "Drift" zum zweiten Mal dabei. Es erzählt von einem Küstenort, in dem die Idylle trügt. Fremde werden argwöhnisch beäugt. Die Jüngeren würden viel lieber in die Großstadt ziehen, schaffen es aber nur selten, sich abzunabeln. Als ein tödlicher Unfall geschieht, der vielleicht ein Mord war, brechen alte Feindschaften neu aus, und Verschwörungstheorien greifen um sich.

Inszeniert wird das Stück von dem Schweizer Regisseur Gustav Rueb. Seine Regiearbeiten führten ihn schon an das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Schau-spielhaus Graz, das Staatstheater Darmstadt sowie die Deutsche Oper am Rhein, die Oper Frankfurt sowie das Staatstheater Stuttgart. Mit "Drift" gibt Rueb seinen Regieeinstand in Heidelberg.

Nun fällt auch der Startschuss für den Deutschsprachigen Autorenwettbewerb. Das Heidelberger Theater lädt dazu ein, Stücke für den deutschsprachigen Autorenwettbewerb einzusenden. Zur Einreichung sind gebeten: Verlage aus dem deutschsprachigen Raum, nominierte Autoren des Heidelberger Stückemarkts und Dozenten der Studiengänge Szenisches Schreiben. Persönliche Einreichungen sind nicht zugelassen.

Die Uraufführung der eingereichten Stücke darf schon vergeben, das Stück jedoch zum Zeitpunkt des Festivals noch nicht uraufgeführt sein. Das Theater Heidelberg verpflichtet sich, mit einem der nominierten Stücke den Heidelberger Stückemarkt 2020 zu eröffnen (Uraufführung oder Zweitaufführung).

Im Gegenzug verpflichten sich die nominierten Autoren oder die Verlage, dem Theater dafür die Rechte einzuräumen. Alle eingereichten Stücke müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Die Einreichung von Stücken aus dem Bereich Kinder- und Jugendtheater ist ausdrücklich erwünscht. Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2018 (Datum der E-Mail; Manuskripte bitte digital an: stueckemarkt@theater.heidelberg.de).

Aufgrund der positiven Resonanz beim vergangenen Stückemarkt geht das Stipendiatenprogramm für junge Theaterschaffende mit Affinität zu neuer Dramatik in die zweite Runde.

Gemeinsam mit dem Freundeskreis des Theaters Heidelberg lädt die Festivalleitung erneut zehn Stipendiaten dazu ein, während des Festivals Vorstellungen zu besuchen, die Stücke der Wettbewerbe mit den nominierten Autoren zu diskutieren, an Workshops teilzunehmen, Theatermachern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Türkei kennenzulernen und Arbeitsbeziehungen zu knüpfen.

Bewerben können sich Studierende oder Berufseinsteiger der Bereiche Dramaturgie, Szenisches Schreiben, Theaterwissenschaft, Regie sowie Bühnen- und Kostümbild mit einem Motivationsschreiben und Lebenslauf. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2019 (Datum der E-Mail).

Info: Bewerbungen bitte digital an stueckemarkt@theater.heidelberg.de.