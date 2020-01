„Es geht zu wie in einer musikalischen Familie, in der man zusammen einen Weg geht“: Oliver Wille sucht beim Streichquartett-Wettbewerb die Preisträger aus. Foto: studio visuell

Von Jesper Klein

Heidelberg. Was muss ein junges Streichquartett mitbringen? Oliver Wille spielt Violine im renommierten Kuss Quartett und sitzt in der Jury des Streichquartett-Wettbewerbs der Irene Steels-Wilsing-Stiftung, der am Donnerstag im Rahmen des Streichquartettfests startet. Veranstalter ist der "Heidelberger Frühling".

Herr Wille, worauf achten Sie, wenn Sie die jungen Ensembles hören?

Es handelt sich um einen Förderwettbewerb, bei dem es um die Zeit geht zwischen der Ausbildung und einer selbstständigen kreativen Tätigkeit, von der man auch leben kann. Genau dieser Übergang ist kritisch. Jeder Künstler muss sich überlegen, wie er sein Leben bestreiten möchte und ob das Streichquartett ein Standbein des kreativen Schaffens sein soll. Natürlich achten wir auf die Qualität des Spiels, auf das, was uns berührt. Deswegen dürfen die Quartette auch frei wählen, was sie spielen. An sich geht es uns aber um künstlerische Aussagen und nicht nur darum, wer die meisten richtigen Noten spielt.

Neben dem Spiel steht für die Quartette auch ein Jury-Gespräch auf dem Programm. Worüber wird geredet?

Ganz unterschiedlich. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die auf der Bühne sitzen und für uns spielen. Manchmal sprechen wir über die Musik, die wir gerade gehört haben. Es geht um persönliche Ansichten, nicht um richtig oder falsch. Wir hoffen, dass wir von den jungen Menschen viel über ihre Pläne und Träume erfahren. Schließlich geht es auch darum zu fragen, wofür die Förderung verwendet werden soll. Gibt es vielleicht ein visionäres Projekt, das mit dem Geld angeschoben werden kann? Das Meccore Quartet, der erste Gewinner des Wettbewerbs, hatte die Idee, in Polen eine Kammermusik-Reihe zu gründen.

Das heißt, Sie erwarten von einem Preisträger auch einen kreativen Geist und innovative Ideen?

Das wäre das Ideal. Wenn wir sehen, dass ein Quartett zum Beispiel mit einem besonderen Komponisten arbeiten möchte, wäre das auch eine weiterführende Sache. Es gab schon ganz verschiedene Modelle der Unterstützung.

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Ihnen die technische Perfektion weniger wichtig ist? Bei Wettbewerben gibt es ja immer diesen Spagat zwischen technischen Anforderungen und Musikalität.

Eine bestimmte Qualität darf nicht unterschritten werden. Die Frage ist, was ich als Musiker oder als Zuhörer davon habe, wenn die richtigen Noten gespielt werden. Ein gewisser technischer Standard ist eine Voraussetzung, reicht allein aber nicht.

Neben dem Wettbewerb geben Sie beim Streichquartettfest auch zwei Workshops, in einem wird es um die Musik von György Kurtág gehen.

Kurtág ist für mich einer der größten Komponisten, die es gibt. Mit wenigen Tönen einen ganzen Kosmos auszudrücken, das ist seine Meisterschaft. Wir greifen zwei Quartette heraus, und ich werde recht spontan mit den Musikern entscheiden, welche Stellen wir präsentieren. Um genau das zu zeigen: Wie komponiert Kurtág. Was hat das mit unserem Leben zu tun. Wie beherrscht er diese Meisterschaft, mit wenigen Tönen so viel zu sagen. Das sind ganz raffinierte psychologische Momente. Mit dem wiederholten Hören auf verschiedene Aspekte hin ergibt sich ein reicheres Bild dieser Musik. Es ist für das Verständnis der Musik zwar keine nötige Voraussetzung, es schadet aber auch nicht, zwischen den Tönen mal anzuhalten und zu fragen, was gerade eigentlich passiert.

Das Streichquartett ist mit seiner Vierer-Anordnung etwas ganz Besonderes. Was ist das für eine Beziehung untereinander?

Es gibt dieses Klischee von der Ehe zu viert, ohne Vorteile. Es geht zu wie in einer musikalischen Familie, in der man zusammen einen Weg geht, sich aber auch streiten muss, um sich weiterzuentwickeln. Eine kleine Gesellschaft auf der Bühne, ohne Worte. Deshalb gibt es so viele junge Streichquartette: Man ist nicht allein, aber man ist trotzdem selbstbestimmt.

Worauf freuen Sie sich besonders, wenn sie nach Heidelberg kommen?

Heidelberg ist immer eine gute Gelegenheit, Kollegen zu treffen, die man sonst nicht trifft. Wir sind als Quartett, wenn wir durch die Welt fahren, ja eigentlich allein. Allein zu viert finde ich eine wunderbare Beschreibung für das Leben eines Streichquartetts.

Info: Der Wettbewerb der Irene Steels-Wilsing Stiftung findet heute in der Alten Pädagogischen Hochschule an der Keplerstraße 17 in Heidelberg statt. Beginn: 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen werden erbeten unter 06221 / 584 00 44.