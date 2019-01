Von Simon Scherer

Heidelberg. Beim Neujahrskonzert im Wiener Musikverein kam lediglich das Fernseh-Publikum in den Genuss von Ballett zu Walzer & Co. Die Heidelberger Sinfoniker servierten in einer ausverkauften Stadthalle hingegen gleich beides, da sie den Eröffnungs-Titel zum Motto des kompletten Programms machten: Carl Maria von Webers "Aufforderung zum Tanz".

Dessen malerisches Cello entführte allerdings zunächst in eine ländliche Idylle à la "Freischütz", wo sorgfältig und punktgenau musizierende Sinfoniker volkstümliche Festlichkeit äußerst pointiert zelebrierten, sodass nichts auszuufern drohte, sondern alles wohl überlegt und ausgetüftelt akzentuiert wurde. Ein großes Lob an Gastdirigent Michael Hofstetter.

Mit Mozarts "Schlittenfahrt" vervollständigte die Heidelberger Ballettwerkstatt (Leitung Wiebke Hofmann) das Bühnenbild, als verkleidete Rehe zum Schlittengeläut von der Orgelempore die Primaballerina hereinkutschierten. Hier noch munter und verspielt, wurden die Tänzerinnen in düsterer Orchesterdramatik von Glucks "Tanz der Furien" buchstäblich vom Wahnsinn befallen. Wie verhext verschwammen ihre gelenkigen Körper samt waghalsigen Sprüngen mit den Musikern zum furiosen Gesamtkunstwerk. Bravo!

Beim Allegretto aus Beethovens 7. Sinfonie überlegte Stefan Müller-Ruppert in seiner geistreich-kurzweiligen Moderation, ob dessen Rhythmus kontemplative Ruhe und Frieden ausstrahle oder eher an Prozessionen und Schreittänze erinnere.

Sein Augustinus-Zitat, wonach Tanz den Menschen von der Schwere der Dinge befreie, stand im gelungenen Gegensatz zu Hofstetters Interpretation. Die rückte nämlich mit schwer getragenem Tempo das resignative Element in den Mittelpunkt, wo sich nicht nur dynamisch alles nah am Abgrund bewegte. Ein Trauermarsch im Endstadium der Verzweiflung, die immer noch stärkere Ausmaße annahm. Selbst aufatmende Holzbläser-Melodien konnten keine wirkliche Kehrtwende einleiten.

Da konnte Rossinis energisch aufbrausender "Pas de six" deutlich schneller in auflockernde Fröhlichkeit springen, dessen unbekümmerter Auftakt von den Sinfonikern immer spritziger weitergesponnen wurde. Eigentlich spielt Offenbachs Cancan in der Unterwelt, was bunte Kostüme, hoch schwingende Beine und hell-freudige Spielmanier allerdings schnell vergessen machten.

Wieder zaghaft wurde nach einer herzzerreißenden Oboe der Ohrwurm aus dem "Künstlerleben" von Johann Strauss (Sohn) angegangen, als engelsgleiche Ballerinas voller Anmut auf die Bühne schritten. Auch die Geigen hätten ihre Weisen nicht anrührender vortragen können.

Fontanes "Trost der Stunden" stellte Müller-Ruppert Amilcares Ponchiellis "Tanz der Stunden" voran: ein glitzerndes Juwel, deren melancholische Hauptmelodie von zwitschernden Nebenschauplätzen kontrastiert wird. Die Harfe entführte gar in mystische Gefilde, womit sich die Sinfoniker als hervorragende Klangmaler mit sensiblem Gespür für sämtliche Stimmungsebenen und Szenenwechsel profilierten.

Zu Hindemiths "Foxtrott der Holzpuppen" wurde passend in Marionettenmanier getanzt, bevor sich zu Piazzollas "Libertango" die Mannheimer "Tango Flores" hinzugesellten. Dem klanglich experimentierfreudigen Orchester setzten Isabella Bayer und Jaro Cesnik geheimnisumwobene Sinnlichkeit gegenüber, die bei leidenschaftlicherem Musizierstil stets höchste Eleganz wahrte.

Ein rundum gelungener Jahresauftakt mit fabelhafter Leistung aller Beteiligten und absolut geglückter Programmauswahl, deren Zugaben neben Brahms’ 5. Ungarischem Tanz und Strauß’ "Leichtem Blut" natürlich den "Radetzkymarsch" nicht missen ließ.