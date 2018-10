Von Matthias Roth

Heidelberg. Johannes Klumpp ist der richtige Mann. Der Stuttgarter passt zu den Heidelberger Sinfonikern wie ein Deckel auf den Topf: Er studierte in Weimar, ließ sich in Meisterkursen von Masur, Rozhdestvensky und Jurowski auf Spur bringen und dirigierte dann in ganz Europa. Bei Reinhard Goebel soll er sich über Historische Aufführungspraxis informiert haben und kann "historisch" musizieren.

Zum wiederholten Mal bewies er das nun beim Konzert der Heidelberger Sinfoniker in der Stadthalle. Mozarts "Haffner"-Sinfonie hatte motivischen Biss und klangliche Schlagkraft, sangliche Delikatesse und Flexibilität in der Dynamik. Das klang frisch bei vibratolos spielenden, gut artikulierenden Streichern (auch wenn diese nicht immer exakt zusammengingen).

Bezaubernd zart interagierten die Holzbläser, militärisch zackig ließen sich Trompeten und hart schlagende Pauke hören. Das hatte Pfiff und Schmackes, wo es nötig war. Der Vielgestaltigkeit von Mozarts Ideenreichtum entsprach diese Wiedergabe kongenial.

Die Sinfoniker sind also, nach langem Krisenmanagement, wieder da: Es freut einen. Diese Farbe hat gefehlt in der Heidelberger Orchesterlandschaft. Johannes Klumpp sei Dank, der drei Wunderkinder aufs Programm gestellt hatte: neben Mozart noch Hummel und Mendelssohn. Der Maestro mit dem zackigen Schlag erwies sich ganz nebenbei auch als humorvoller und kundiger Moderator des Konzerts, der bestens gelaunt jeweils in die Werke einführte.

Hummels Trompetenkonzert Es-Dur mit dem Solisten Zhassulan Abdykalykov aus Kasachstan hielt virtuose Geläufigkeit bereit, die der in Moskau und Hamburg ausgebildete Musiker mit brillantem Ton demonstrierte. Die Duopartner im Orchester, vor allem die Oboe, folgten dem Solisten höchst sensibel.

Mendelsohn Bartholdys erste große Sinfonie (c-Moll, op. 11) ist eigentlich noch eine Jugendsinfonie des Fünfzehnjährigen, aber die Wiedergabe der Heidelberger Sinfoniker ließ keinen Zweifel daran, dass dieser früh reife Genius eine machtvolle Stimme war in der Musik seiner Zeit. Ein fantastischer Abend, ein Superorchester, ein fabelhafter Dirigent.