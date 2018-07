Endlich Pudding! Steffen Gangloff macht sich als ausgehungerter Truffaldino in der Goldoni-Komödie "Der Diener zweier Herren" über die Süßspeise her. Foto: Sebastian Bühler

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Nasse Füße bekommt keiner. Dabei fließt auf einmal der Canal Grande durch den Heidelberger Schlosshof. Sogar ein venezianisches Brückchen hat der Bühnenbildner Martin Fischer in der Nische vor dem Bibliotheksbau errichten lassen, damit darauf und darunter alles drunter und drüber gehen kann bei Carlo Goldonis "Diener zweier Herren".

Heidelbergs Intendant Holger Schultze hat sich dieses Musterbeispiel der literarisch geadelten Commedia-dell’arte ausgesucht, um bei seinem Sommerspektakel ganz viel überkandidelte Italianità in die Zuschauerreihen schwappen zu lassen. Und sie schwappt, obwohl die Bühne trocken bleibt.

Deshalb macht Holger Schultze den venezianischen Gondeln, die in einer Szene im Hintergrund vorbeigleiten, Beine. Das hat was, der Gag kommt an.

Aber die Gondeln, die Beine zeigen, bleiben nicht die einzigen Späße, die diesem flotten Abend Schmackes geben. Mafia-Klischees mit coolen Macho-Gesten gehören genauso dazu wie eine knatternde Vespa, die knallbunten Kostüme des venezianischen Karnevals, viel dolce vita und noch mehr amore.

Nicht zu vergessen die "Spaghetti Carbonara" der legendären Deutschrock-Band Spliff oder die von Willi Haselbeks kleiner Band genauso stimmig intonierte Titelmelodie aus Sergio Leones Italowestern "Spiel mir das Lied vom Tod". Alles drin, alles mit Sinn.

Der gotische Erker des Bibliotheksbaus wird in die Inszenierung mit einbezogen. Als Ort der Literatur passt die schmucke Ruine sowieso zum Theater. In Gedanken kann man sie aber auch transformieren in einen venezianischen Palazzo oder in Brighellas (Dietmar Nieder) Kneipe, wo sich der ganze Liebeswirrwarr der 1746 uraufgeführten Komödie abspielt. Mittendrin Truffaldino, der als permanent überforderter Diener zweier Herren das ganze Tohuwabohu noch mehr anheizt.

Drei Paare wollen sich finden, aber etliche Komplikationen, Verdächtigungen, Falschaussagen oder Briefbotschaften, die in die falschen Hände geraten, verzögern das dreifache Happy-End. Goldoni hat seine lachlustige Süßspeise so scharf gewürzt, dass der dramatische Happen zum Griff nach einer Bottiligia mit kühlendem Pinot Grigio verlangt. Alla salute!

Mit diesem italienischen Prosit kann man auf die Schauspielerleistungen anstoßen, vor allem auf Steffen Gangloff, der als artistisch begabter Truffaldino ständig hin und her hetzt zwischen seinen beiden Herren, von dem der eine in Wirklichkeit eine mannstolle Dame ist. Gangloff hat’s faustdick hinter den Ohren und ist ein chaplinesker Meister der bühnentauglich umgesetzten Chaostheorie.

Immer dann, wenn es besonders turbulent zugeht, läuft er zu großer Form auf. Zum Dank dafür kuschelt sich seine herzallerliebste Kratzbürste Smeraldina (Lisa Förster) finalmente ganz nah an ihn ran. Bacio!

Zu den Höhepunkten jeder "Diener zweier Herren"-Inszenierung gehört die berühmte Kellner-Szene, in der Truffaldino hier, Truffaldino da zwei Herren gleichzeitig bedienen muss, ohne dass der eine vom anderen erfährt. Weder darf die Suppe dabei kalt werden noch der richtige Braten zwischen die falschen Kiefer geraten.

Eine gewaltige Herausforderung für den stets nach einer Leckerei gierenden Hungerleider, der sich sogar zum Zweikampf mit einem Wackelpudding aufgerufen fühlt. Besonderer Clou in der Kellner-Szene ist ein Jonglage-Trio, das mit Tellern, Messern, Früchten und Fackeln effektvoll umzugehen weiß. Extra-Applaus für diese circensische Nummer.

Sophie Melbinger meistert ihre Hosenrolle als Beatrice alias Florido mit Bravour, während Katharina Lütten als Clarice im Heulsusen-Diskant auf die Lachtränendrüsen drückt. Benedikt Fellmer, Raphael Gehrmann, Roland Bayer und Heinz Kersten tragen das Ihre dazu bei, aus diesem Sommertheater-Abend etliche Funken zu schlagen. Deshalb funkelt’s auch zum Schluss so schön.

Bliebe noch Michael Benthin als Dottore Lombardi: Sein Running Gag ist das Große "Asterix"-Latinum, denn er verwirrt all die Wirrköpfe um ihn herum mit lauter lateinischen Sentenzen: quod erat demonstrandum - was zu beweisen war. Beweisen lässt sich überdies der herzhafte Premierenapplaus, gespendet von einer vergnügten Tausendschaft im Schlosshof.

Info: Die Schlossfestspiele dauern bis zum 29. Juli, www.theaterheidelberg.de