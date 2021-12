Von Sebastian Jutisz

Schwetzingen. Nach einer langen Corona bedingten Durststrecke war den Musikern die Spielfreude beim Konzertabend im Schwetzinger Rokokotheater am vergangenen Samstag deutlich anzumerken. Wie viele andere Konzerte auch war das Weihnachtskonzert des Barockensembles des Philharmonischen Orchesters Heidelberg im vergangenen Jahr dem Lockdown zum Opfer gefallen. Violinist Thierry Stöckel und seine Mitstreiter ließen sich von den Unwägbarkeiten der Pandemie jedoch nicht entmutigen. Dem Vernehmen nach war dem Konzert eine aufwendige Probephase vorangegangen, während der die Musiker mit viel Herzblut ein sorgsam zusammengestelltes Programm erarbeiteten. Die Mühe hat sich jedoch zweifellos gelohnt. Mit viel Enthusiasmus und Elan präsentierte das Ensemble unter Leitung von Stöckel einem dankbaren Publikum mitreißende Juwelen des Barock.

Welch anderer Komponist wäre für solch einen Abend geeigneter gewesen als Vivaldi? Das heitere Programm vermittelte Zuversicht und ließ die wenig erquicklichen Nachrichten rund um die Pandemie für einen Moment in den Hintergrund rücken. Die Musik des venezianischen Meisters bietet alles, was das Streicherherz begehrt: von beschwingter Leichtigkeit geprägte Melodien, schillernde Trillerverzierungen, virtuose Geigensoli. Für das Concerto grosso in h-Moll wählte Stöckel ein besonders schnelles Tempo, was der hohen Spielpräzision jedoch keinen Abbruch tat. Besonders beeindruckt zeigte sich das Publikum vom Concerto für zwei Violinen und Streicher in a-Moll, das von Stöckel und Julia Parusch vorgetragen wurde.

In perfektem Zusammenspiel spielten sich die beiden Solisten gut gelaunt musikalisch die Bälle zu und verzückten die Zuhörer bei den hohen und technisch anspruchsvollen Soli-Passagen mit spielerischer Leichtigkeit. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war das Concerto für Violoncello und Streicher Nr. 22 in a-Moll, das Min-Yung Lee mit großer Souveränität präsentierte. Klangstark, präzise und dennoch ausdrucksvoll gestaltete sie die beiden furios-rasanten Allegro-Sätze.

Einen wirkungsvollen Kontrast zu den schillernd-virtuosen Kompositionen des Geigengenies Vivaldi bildeten die Werke der Zeitgenossen Albinoni, Caldara und Dall’Abaco. Anders als die Klangsprache Vivaldis zeichnet sich etwa jene des gelernten Spielkartenherstellers Tomaso Albinoni durch ihre schlichten und wunderbar eingängigen Melodien aus. Der Sinfonia a quattro in F-Dur verlieh das Ensemble, das für das Programm historische Barockbögen zur Hand nahm, einen intimen Charakter. Hier konnte man auch die filigranen Theorbenklänge, bedächtig hervorgebracht durch Johannes Vogt, deutlich vernehmen.

Wie ein Zwiegespräch mutete die Ciaccona in B-Dur von Antonio Caldara an, die Stöckel und sein Geigenkollege Joachim Groebke mit barocker Eleganz, aufmerksam unterstützt durch die Continuo-Gruppe, vortrugen. Schwelgerisch ertönte das Largo von Dall’Abaco, dessen Akkorde und Dissonanzen die Streicher mit Hingabe auskosteten. Mit warmem Timbre stimmte der Solo-Trompeter der Heidelberger Philharmoniker, Clément Schuppert, das von Albinoni eigentlich für Oboe komponierte Concerto in d-Moll an. Das Publikum ließ sich von dem fröhlichen Motiv des ersten Satzes mitreißen und dankte dem Solisten mit kräftigem Applaus.

Info: Das Konzert wird am heutigen Montag um 19.30 Uhr nochmals aufgeführt; Karten gibt es unter www.theaterheidelberg.de und der Telefonnummer 06221/5820-000.