Der Schweizer Schriftsteller und Übersetzer Ralph Dutli lebt seit 25 Jahren in Heidelberg. Bei den Literaturtagen stellt er am Donnerstag seine Übertragung von Lyrik der Russin Marina Zwetajewa vor. Foto: Thomas Frey

Von Franz Schneider

Heidelberg. Fünf Tage voller Überraschungen und literarischer Neuentdeckungen erwartet das Publikum bei den heute beginnenden Heidelberger Literaturtagen. Diesmal gehen sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz über die Bühne, sondern werden als Hybrid-Veranstaltungen sowohl online als auch ganz real vor einer begrenzten Zuschauerzahl im Theatersaal des Augustinums auf dem Emmertsgrund präsentiert. Der Reigen beginnt heute um 17.30 Uhr unter anderen mit Markus Ostermaier, Olalla Castro und den Autorinnen und Autoren, die für die Shortlist des Heidelberger Autor*innenpreises ausgewählt wurden. Am Donnerstag präsentiert der 1954 in der Schweiz geborene, aber seit vielen Jahren in Heidelberg lebende Schriftsteller und Übersetzer Ralph Dutli seine Übersetzungen von Liebesgedichten der Russin Marina Zwetajewa. Sie zählt zu den größten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr unstetes Leben war leidenschaftlich und leidvoll, es endete 1941 mit dem Freitod. Ralph Dutli hat mehr als 150 ihrer Gedichte übertragen. Mit der RNZ traf er sich zum Gespräch.

Herr Dutli, Ihre Übertragungen sind geprägt durch eine langjährige literarische Beschäftigung mit Marina Zwetajewa. Wie hat sich das entwickelt?

Ich habe mehrere Bücher mit Texten der russischen Dichterin herausgegeben, sie fasziniert mich seit vierzig Jahren. Nicht erst jetzt, mit dem fünften Buch, steht für mich fest: eine immense Dichterin. Etwas vom Wichtigsten, was mir literarisch in meinem Leben zugestoßen ist. Es war eine Freude, mich jetzt noch einmal sehr intensiv mit ihr zu beschäftigen bei dem Versuch, für ihre Gedichte eine überzeugende dichterisch-musikalische deutsche Form zu finden.

Marina Zwetajewas Liebeslyrik wirkt so leidenschaftlich wie exaltiert. Wie fordert das einen Übersetzer heraus?

Einfühlung ist das A und O der Literatur. Gerade habe ich gehört, ich dürfte diese Gedichte eigentlich nicht übersetzen und vortragen, ich sei doch ein Mann. Zwetajewa arbeitet aber in ihrer Poesie daran, das öde Zweiparteiensystem der Geschlechter zu dynamisieren. Boris Pasternak schrieb von ihrer "männlichen Seele", sie selbst bezeichnete sich als "Dichter", nicht als "Dichterin". Wer weiß, vielleicht war ich während des Übersetzens eine Frau? Diese Dichterin hat Gedichte für Frauen wie für Männer geschrieben, das Thema Liebe und Leidenschaft ist bei ihr weltumspannend, universal. Es zeigt ihre poetische, existentielle und erotische Radikalität. Dass sie dem uralten Gegenstand der Weltlyrik völlig neue, unerhörte Klänge – und Klagen – abgewinnt, macht sie zu einem Phänomen.

Auffällig sind Marina Zwetajewas Bezüge zur griechischen Mythologie, ebenso auffällig sind auch ihre Rhythmik, die Gebrochenheit ihrer Verse. Wie würden sie die Besonderheiten ihrer Dichtung beschreiben?

In meinem Nachwort-Essay spreche ich von ihrem "Mythenhunger". Sie spiegelt sich in den mythischen Paaren, die getrennt werden oder nicht zueinander finden, aber sie schreibt jeden dieser Mythen eigenwillig um. Meist sind es selbstbewusste, rebellische weibliche Stimmen, durch die ihre eigene Stimme hörbar ist. Ophelia beschimpft Hamlet, Eurydike weist Orpheus ab, will nicht unter die Lebenden zurückkehren. Marina Zwetajewa ist formal äußerst kühn, sie zeigt wilde Rhythmen, zahlreiche experimentelle, "unreine" Reime, eine moderne, schroffe, dissonante Musikalität.

Als Opfer des Stalinismus beging Marina Zwetajewa 1941 Selbstmord. Aber haben nicht schon ihre früheren Gedichte in ihrer Emotionalität selbstzerstörerische Züge?

Sie war ein Opfer des Zeitalters der Gewalt. Im russischen Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution, als ihr Mann aufseiten der "weißen" Armee gegen die Bolschewiken kämpfte, pries sie die Zarenfamilie. Im Exil in Berlin, Prag und Paris jedoch lobte sie den Revolutionsdichter Majakowskij. Sie setzte sich immer wieder zwischen alle Stühle. Ein Musterbeispiel für geistige Autonomie, fern jeder Ideologie. Aufgrund einer tragischen Entscheidungskonstellation kehrte sie 1939 aus dem Pariser Exil ins stalinistische Russland zurück, erfuhr gesellschaftliche Ausgrenzung. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion wurde sie in die Tatarische Sowjetrepublik evakuiert und beging 1941 Selbstmord. Den Suizid hatte sie schon seit Jahren angekündigt. Dann wiederum ist ihre Dichtung von umwerfender Vitalität, von bestürzendem Temperament, was mich tief beeindruckt.

Manchmal präsentierte sie sich in ihren Gedichten auch als fordernde oder gar launische Persönlichkeit.

Ich muss sie als Persönlichkeit ja nicht ertragen, aber ich liebe ihre großartige Dichtung. Da ist immer wieder, bei allem Gefühlsmaximalismus, eine unglaubliche Zartheit. Ich bin überzeugt, dass sich in dem Band "Lob der Aphrodite", der auch heftige Beschimpfungen der Liebesgöttin enthält, einige der schönsten Liebesgedichte der Weltpoesie finden.

Info: Ralph Dutli stellt ihre Gedichte am Donnerstag um 18 Uhr im Rahmen der Heidelberger Literaturtage im Theatersaal des Augustinums vor. – Marina Zwetajewa: "Lob der Aphrodite – Gedichte von Liebe und Leidenschaft". Übertragen und mit einem Essay von Ralph Dutli. Wallstein Verlag, Göttingen 2021. 232 S., 24 Euro.